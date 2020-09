Francesco Delzio su RTL 102.5 con la nuova rubrica ‘La Scossa’, il venerdì alle 7.30

il racconto delle storie di chi crede nel merito e nell’innovazione, nell’impresa e nel lavoro.

L’idea nata durante le vacanze estive dall’incontro in Calabria tra Francesco Delzio, manager-scrittore e Lorenzo Suraci fondatore ed editore di Rlt 102.5, e’ arrivata velocemente in porto. E così domani mattina dalle 7.30 alle 8, andrà in onda il nuovissimo ‘La Scossa’, all’interno del contenitore quotidiano di informazione ‘Non Stop News’.

Il nome della tramissione ‘La scossa’ riprende il titolo del libro interessante e grintoso scritto da Delzio nel 2010 per Rubattino, sulle cose che il Sud avrebbe dovuto aver avuto il coraggio di fare per emanciparsi dalle elemosine statali e del Nord. Il programma su Rtl 102.5, posizionato nella fascia di massimo ascolto, si pone un obiettivo diverso ma pur sempre ambizioso: diventare lo spazio di riferimento di tutti i protagonisti dello sviluppo e dell’innovazione del nostro Paese, per rappresentare la voce e le istanze di quel silenzioso e gigantesco partito del PIL “che determina ogni giorno le sorti economiche del nostro Paese. Per ricostruire il sogno di vivere e investire in Italia”, come recitano gli spot di lancio.

In ogni puntata Delzio, che aveva lanciato intorno al libro La Scossa un movimento di persone interessate a reagire, raccontera’ insieme agli speaker di RTL 102.5 le storie di chi crede nel merito e nell’innovazione, nell’impresa e nel lavoro, interagendo con i protagonisti dell’economia, delle istituzioni e del mondo accademico che verranno invitati dalla trasmissione.