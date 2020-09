Christian Stein, direttore comunicazione delle marche del Gruppo Renault

Nuovo tassello nel progetto di riorganizzazione del Gruppo Renaul focalizzata sulle sue marche.

La casa automobilistica ha annunciato la creazione della posizione di direttore comunicazione delle marche che, dal 15 novembre 2020, sarà affidata a Christian Stein.

Riportando a Catherine Gros, direttore della comunicazione, affari pubblici, impatto sociale e sostenibile del Gruppo, Stein ha il compito di sviluppare la comunicazione delle marche e dei prodotti e di garantire la coerenza tra la comunicazione dei singoli brand e quella del Gruppo, a fianco di Frédéric Texier, direttore comunicazione.

Stein, 50 anni, ha esperienze nel settore nel mondo automobilistico in vari Paesi (Francia, Belgio, Regno Unito, Spagna). Ha iniziato la sua carriera con Psa nel 1991 dove ha svolto diverse funzioni di marketing (direttore marketing di Peugeot Belux e successivamente UK) e vendite (responsabile vendite e successivamente direttore concessionari per Peugeot in Belgio), nonché per la finanziaria del gruppo (PSA Spagna). Passato in Seat nel 2011, è stato direttore marketing della marca e dal 2015 direttore comunicazione e relazioni istituzionali.