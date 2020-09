13 settembre Muccino batte D’Urso. Venier soffre i motori su Sky e Tv8

Ancora niente calcio (è tornata però la Premier League) di appeal locale – domenica 13 agosto – ma con il Gran Premio di Toscana di Formula 1, il Motomondiale da Misano e il Tour de France nel corso del pomeriggio, a conquistare spazio sulla tv nel day time contrastando il ritorno di Mara Venier e ‘Domenica In’ e quello di ‘Domenica Live’.

Sulle generaliste la sfida tra Rai1 e Canale 5 appariva in teoria abbastanza equilibrata: un film di Gabriele Muccino sull’ammiraglia pubblica, si confrontava con il debutto del polpettone pop cucinato da Barbara D’Urso su quella rivale.

La classifica delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è stata la seguente.

Su Rai1 la pellicola ‘A casa tutti bene’, firmata Gabriele Muccino e con Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Valeria Solarino, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore nel cast, ha conseguito 2,766 milioni di spettatori ed il 14,5%.

Su Canale 5 il primo appuntamento stagionale con ‘Live-Non è la D’Urso’, con Gina Lollobrigida, Fabrizio Corona, gli ex ‘Grande Fratello’ della prima edizione, Nicoletta Mantovani, Angela Chianello di Palermo, passata alla cronaca per l’invenzione della frase “Non ce n’è Coviddi”, ha riscosso 2,022 milioni di spettatori ed il 14,5% di share.

D’Urso ha poi dominato facilmente in nottata.

Su Italia 1 il film in prima tv ‘Shark-Il primo squalo’ con Jason Statham, Li Bingbing ha raccolto 1,5 milioni di spettatori e 8,1% di share.

Su Rai Tre la pellicola in prima tv ‘Papillon’, con Charlie Hunnam, Rami Malek ha ottenuto 1,280 milioni di spettatori e il 6,7%.

Su Rai2 per il telefilm ‘Hawaii Five-0’ 1,1 milioni e 5,2% di share; per ‘Ncis New Orleans’ 952mila spettatori e il 4,7%, per ‘Bull’ 804mila spettatori e 4,6%.

Su La7 lo ‘Speciale Aria Pulita’ in prima serata dedicato all’appertura delle scuole, con Myrta Merlino alla conduzione, Gerardo Greco e Vauro in supporto, tante scuole collegate e tra gli ospiti Liliana Segre, Lucia Azzolina, Matteo Salvini, Alberto Zangrillo, ha avuto 874mila spettatori e il 4,2%.

Su Rete 4 il film drammatico ‘Unknown Senza Identità’, con Liam Neeson, January Jones, Diane Kruger, Frank Langella, ha ottenuto 860mila e il 4,7%.

Nel pomeriggio di Toscana, tre volte interrotto da incidenti e vinto da Lewis Hamilton, ha riscosso su Tv8 1,9 milioni e 13,6% di share; su Sky 1,2 milioni e 8,9% di share.

Su Tv8 la MotoGp da Misano, con doppietta italiana di Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, ha conseguito 2,4 milioni di spettatori e 15,44% di share. Su Sky 1,050 milioni e 6,8%.

Su Rai1 Mara Venier con ‘Domenica In’ al battesimo ha riscosso il 14,6% ed il 13,8% di share e poi ‘Da Noi a Ruota libera’ con Francesca Fialdini alla conduzione ha conseguito il 14,2% di share.

Su Canale 5, senza competere con la Venier, perdendo contro la Filadini, ‘Domenica Live’ ha aperto con il 12,2% di share.