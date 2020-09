I valori al centro. Nuova campagna pubblicitaria per l’edizione 2021 di Cosmfarma Exhibition

‘I valori al centro’ è il pay-off scelto per la nuova campagna pubblicitaria di Cosmofarma Exhibition per presentare l’edizione 2021 dell’evento dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia che si terrà dal 22 al 25 aprile a Bologna.

I valori al centro sono il potere della relazione, la forza della condivisione, lʼimportanza della formazione, lʼutilità del digitale su cui si costruisce un evento come Cosmofarma, come ha voluto evidenziare il Gruppo Vento che ha realizzato la comunicazione.

“Dopo il rinvio dello scorso aprile della manifestazione a causa dell’emergenza coronavirus, Cosmofarma Exhibition riparte con più energia e dinamicità per costruire un evento che, ora più che mai, crei valore”,

spiega Gianfranco Ferilli, amministratore delegato BOS Srl che organizza la fiera in collaborazione con Bologna Fiere. “Nessuno di noi poteva prevedere quanto successo né tutto quello che ne sarebbe conseguito. In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo continuato a lavorare per un’edizione positiva e propositiva, ricca di interessanti novità. E’ arrivato il momento di agire e reagire, di andare avanti. Noi non ci siamo mai arresi”.

Cosmofarma 2021 potrà essere l’occasione giusta per raccontare, condividere, confrontarsi e trovare nuove soluzioni sulle dinamiche innescate dall’emergenza coronavirus e non solo.

Negli stessi giorni a Bologna si terrà anche Exposanità, mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza.