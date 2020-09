Citynews: parte la quinta edizione del Business Camp per diventare digital sales account

Il Citynews Business Camp 5.0 è l’ambizioso progetto di formazione del Gruppo Editoriale rivolto a giovani da avviare alla professione di digital sales account.

Il progetto giunto alla sua quinta edizione, spiega un comunicato del gruppo, ha preso il via il 14 settembre e si concluderà il prossimo 27 novembre. Un percorso didattico di 11 settimane all’interno del quale Citynews trasferisce competenze in ambito digital adv, marketing e consulenza sales ad una classe di 12 millennials, con l’obiettivo di renderli i Digital Sales Consultant del futuro.

Dopo un attento processo di selezione, che ha visto oltre 1.600 candidature, sono stati scelti 12 giovani partecipanti provenienti dalle provincie di Genova, Ravenna, Modena, Bologna, Avellino, Caserta,

Salerno, Latina e Frosinone.

“In questi due anni – dichiara Elena Alimonti, team prodotto e formazione – il nostro Business Camp è maturato molto, grazie all’esperienza accumulata nelle precedenti edizioni. Abbiamo dato fiducia a tanti partecipanti che sono entrati a far parte in maniera stabile, come digital sales consultant, dei nostri organici, ognuno nella propria città o macro area geografica”.

“Nella prima edizione del 2018 ci siamo concentrati su Milano – continua Felice Lizza, hr manager del Gruppo Editoriale Citynews – nella seconda su Roma, nella terza su Campania e Sicilia e nella quarta

edizione, la prima del 2020, abbiamo coinvolto ragazzi da tutto il Nord Est, dall’Umbria e dalla Puglia. Questa quinta edizione, la seconda dell’anno, coinvolge svariate province, da Nord a Sud. Alcuni ragazzi

sono liguri, altri provengono dall’Emilia Romagna, dalla Campania e alcuni dal Lazio. La prima fase del progetto darà la possibilità ai partecipanti selezionati di accedere a 3 mesi di formazione su tematiche tecniche e commerciali che avranno l’obiettivo di formare una moderna figura di sales account junior specializzata sui media digitali”.

Il periodo formativo, completamente retribuito, è suddiviso in due momenti: una prima parte, che si svolgerà a Roma e avrà la durata di 5 settimane, verterà su concetti teorici e simulazioni pratiche, che

saranno trattati in aula sotto la guida di formatori sia interni che esterni a Citynews.

La seconda parte, più pratica, si svolgerà direttamente “sul campo”, nella città di appartenenza dei 12 partecipanti, grazie all’affiancamento degli studenti da parte di figure senior del Gruppo Editoriale Citynews e avrà una durata di 6 settimane.

I temi che verranno trattati in queste settimane riguarderanno la comprensione del contesto aziendale del Gruppo Editoriale e di tutto il panorama editoriale digitale, nazionale e internazionale, fino alla

formazione sul prodotto adv digitale, piattaforme, strumenti e software specifici, ma anche e soprattutto tecniche e metodologie di vendita e di primo contatto con il Cliente, senza trascurare gli aspetti riguardanti le soft skill, come comprensione di sé, dell’interlocutore, canali comunicativi e leadership.

“Tengo a sottolineare come in un periodo storico del genere siamo tra le poche aziende italiane ad avere la capacità di investire sul territorio, proseguendo la pianificazione che avevamo preventivato ad inizio anno, nonostante la necessità di dover rimodulare alcuni momenti del percorso sia nella fase di selezione che di chiusura del percorso”, conclude Lizza.

Al termine del percorso di apprendimento, previsto per la fine di novembre, conclude la nota, solo i migliori del corso verranno inseriti nelle sedi Citynews, con un contratto diretto con l’Azienda, allo scadere del quale Citynews prevede, in caso di reciproca soddisfazione, l’offerta di contratti a tempo indeterminato.