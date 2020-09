Più di 100 ospiti e oltre 60 eventi (live e in streaming) per l’edizione 2020 del Festival dello sport

Oltre 60 eventi e più di 100 grandi ospiti. Sono i numeri della nuova edizione del Festival dello Sport in programma dal 9 all’11 ottobre con il titolo ‘We are the champions’, il cui palinsesto è stato svelato oggi a Milano.Presenti Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento; Stefano Barigelli, direttore La Gazzetta dello Sport; Uberto Fornara, consigliere esecutivo di RCS e AD di Cairo Communication; Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing; Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport.

Presenti anche Paola Mora, presidente del Coni di Trento, Massimo Bernardoni, delegato del Cip, e il designer Aldo Drudi, autore del manifesto ufficiale del Festival.

Organizzata da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, la manifestazione quest’anno sarà in formato digilive, proponendo tutto il programma anche in live streaming sui siti gazzetta.it e ilfestivaldellosport.it.

Parte degli eventi in programma potrà essere seguita anche dal vivo, con ingressi limitati (accrediti sul sito dell’evento), nelle due location milanesi, la Sala Buzzati, e il Piccolo Teatro Strehler.

“Abbiamo fatto il miracolo, grazie alla forza trascinante delle edizioni passate e all’impegno di Gianni Valenti e di tutti gli organizzatori”, ha detto il presidente Urbano Cairo, accennando alle difficoltà legate al Covid. “Avremo con noi tanti grandi campioni per un’edizione virtualmente senza confini e aperta all’intero popolo sportivo”, ha aggiunto.

Quattro le tipologie di eventi previste dal programma, comprese nuove linee di palinsesto studiate

ad hoc per l’edizione digilive: Talk, Masterclass, Academy Salute e Book Club, in ognuna delle quali saranno presenti grandi campioni e personaggi del mondo sportivo. Tra cui Lewis Hamilton, Rafa Nadal, Marcello Lippi, Luca Cordero di Montezemolo e il ministro Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, solo per citarne alcuni.

Tra gli sponsor: Audi è Main Partner. Cassa Centrale Banca, Consorzio Parmigiano Reggiano e UnipolSai sono Premium Partner. Ecopneus è Sustainability Partner. Sono Partner: Felicetti, Gruppo San Donato,

Herbalife Nutrition, La Sportiva, Rovagnati, Ucb Pharma. SUN68 firma l’Official Apparel,

Radio Italia è Radio Ufficiale.