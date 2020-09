Colpi di scena, scandali, parziali svelamenti, un outing, un positivo al corona virus che non guarisce e un bilancio, alla fine, di una vittoria per la tv pubblica ed una per quella commerciale. Ad accendere la prima serata, venerdì e sabato sono state soprattutto le trasmissioni popolari delle ammiraglie. Ma non sono mancate altre sorprese e proposte inedite.

Ecco la graduatoria in termini di ascolti di venerdì 25, in una griglia in cui ‘Tale e quale Show’ e Carlo Conti hanno dovuto affrontare il ‘Grande Fratello Vip’ che si è acceso grazie all’aperitivo di coming out di Gabriel Garko.

Su Rai1 ‘Tale e quale Show’ con alla conduzione Carlo Conti e nel cast ha conquistato 3,741 milioni e 18,5% con la puntata vinta da Barbara Cola (3,524 milioni di spettatori con il 18,9% di share sette giorni prima).

Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’, con Alfonso Signorini alle prese con il cosiddetto ‘Ares Gate’, e le dichiarazioni di Gabriel Garko, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ha avuto 2,877 milioni ed il 16,8% (2,440 milioni di spettatori con il 14,8% di share nella puntata precedente).

Gli altri? Su Nove la seconda puntata di ‘Fratelli di Crozza’ ha ottenuto 1,2 milioni e il 5,2% di share. Su Rete4 ‘Quarto Grado’ ha conseguito 1,082 milioni di spettatori con il 6,2% di share. Su Italia 1 ‘Freedom – Oltre il Confine’ ha avuto 1,047 milioni di spettatori e il 5,5%. Su La7 ‘Propaganda Live’ ha totalizzato a casa 867mila spettatori con uno share del 4,9%. Su Real Time/+1 ‘Bake Off Italia’ ha convinto 869mila spettatori con il 3,7% di share. Su Tv8 la seconda puntata delle Auditions di ‘X Factor’ ha riscosso 652mila spettatori e il 3,2% di share. Su Rai3 il docuformat ‘Le Ragazze’ ha raccolto 662mila spettatori e il 3%. Su Rai2 la ‘Supercoppa di Pallavolo Civitanova Marche-Perugia’ 464mila spettatori e 2,3% di share.

Sabato sera, invece, questa la graduatoria della prima serata.

Su Canale 5 la nuova puntata di ‘Tu si que vales’ con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria, e Sabrina Ferilli alla guida della giuria popolare, ha riscosso 4,173 milioni di spettatori ed il 23,5% di share (in crescita di un punto percentuale).

Su Rai1 questo il bilancio di Milly Carlucci: per ‘Ballando Tutti in Pista’ 4,092 milioni di spettatori pari al 18,2% di share; per ‘Ballando con le Stelle’ 3,5 milioni di spettatori pari al 21,4% di share (in calo di un punto rispetto alla prima puntata).

Gli altri? Su Rai2 il telefilm S.W.A.T. 1,171 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Italia 1 ‘L’era glaciale 3- L’alba dei dinosauri’ a 1,026 milioni di spettatori ed il 4,6%. Su Rai3 ‘Arrivano i Prof’, con Claudio Bisio, Lino Guanciale, ha conseguito 974mila spettatori con il 4,5% di share. Su La7 l’evento ‘Serata Armani’, a 685mila spettatori con uno share del 3%. Su Rete4 il film action ‘Programmato per uccidere’ con Steven Seagal, a 524mila spettatori ed uno share del 2,5%.