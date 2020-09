Pronto al debutto il progetto Green&Blue, su internet e carta, per tutti i quotidiani Gedi

Verde e Blu,sono colori sempre piu simbolo dei valori della sostenibilta’ e delle tecnologie che portano al risparmio, al non spreco e all’efficienza energetica. Il Verde e il Blu Festival e’ il titolo di un interessante evento che si e’ svolto per tre giorni a Milano organizzato da Luciano Floridi e da Beulke+partners in collaborazione con BAM Biblioteca degli alberi Milano.

Ma la notizia del momento e’ che Gedi il 2 ottobre lancera ‘ Green&blue’ un nuovo progetto informativo su web e carta che interessa tutti i quotidiani del Gruppo, dalla Repubblica, la Stampa, il Secolo XIX, alle tredici testate del Network Gnn. Un hub digitale sui siti internet di tutte le testate, sara’ il punto di riferimento sui temi dell’ ambiente ed economia sostenibile continuamente aggiornato, argomenti che una volta al mese troveranno un luogo per approfondimenti, analisi, interviste, in un prodotto cartaceo.

A capo del progetto è stato chiamato Fabio Bogo, ex vice direttore di Repubblica che ha a lungo firmato Affari & Finanza, con accanto Francesca Sforza, caporedattrice della Stampa. Caporedattore di Green&Blue è Giuseppe Casciaro.