‘Insieme’ a Roma nel mondo dei libri, con premi Nobel, spettacoli e una mostra mercato

Arriveranno il premio Nobel nigeriano 86enne Wole Soyinka e la 29enne ruandese Espérance Hakuzwimana Ripanti, ci saranno dall’Italia Moni Ovadia, Paolo Giordano, Erri De Luca, Zerocalcare, Andrea Pennacchi e molti altri.

Da domani – cinaugurazione alle 14 – fino al 4 ottobre, all’Auditorium di Roma, in un’area espositiva con 168 stand, ingresso libero al pubblico, si svolge ‘Insieme’, manifestazione che accorpa quest’anno tre storici appuntamenti letterari romani (‘Letterature’, ‘Libri Come’ e ‘Più libri più liberi’), con la presenza di editori di tutte le dimensioni.

Oltre alla mostra mercato, ci saranno incontri con gli autori, reading e performance artistiche e musicali, che si svolgeranno nel Parco Archeologico del Colosseo e nello stesso Auditorium.

Tra i molti appuntamenti di domani, Vanni Codeluppi e Giovanni Rezza saranno protagonisti (alle 16.30) dell’incontro ‘Tutto come prima, niente come prima. La pandemia ci ha cambiati?’.

Alle 18.30, in Cavea, Erri De Luca e Zerocalcare dialogheranno ‘In direzione contraria’, con Marco Damilano, sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming.

E alle 21, si terrà l’appuntamento, condotto da Marino Sinibaldi, ‘Il coraggio e la cura’, con Salman Rushdie e Vito Mancuso.

Alla Basilica di Massenzio si potrà assistere alla performance di danza Giustizia Ballo 308 di Virgilio Sieni, cui seguirà il reading People di Espérance Hakuzwimana Ripanti, che leggerà un racconto inedito con le musiche inedite di HER.

Mentre allo Stadio Palatino, prenderà forma lo spettacolo teatrale ‘Ode Laica per Chibok e Leah’ (dall’opera del premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka), con Moni Ovadia e Esther Elishai, seguito dal docufilm ‘A humanistic ode for Chibok, Leah’, per concludere con il dibattito ‘Fede laica e laicità nella fede’, con Wole Soynka e Moni Ovadia,.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.insiemefestival.it. Le dirette streaming di alcuni appuntamenti selezionati saranno disponibili sulla pagina facebook di Insieme e sul sito.

Promosso dal Centro per il libro e la lettura del Mibact, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, ‘Insieme’ è organizzato da AIE (Associazione Italiana Editori), Istituzione Biblioteche di Roma, Fondazione Musica per Roma e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il sostegno di Siae ed Editori e Bnl Gruppo BNP Paribas. La manifestazione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale.