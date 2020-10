GEDI cede a Sae le testate Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrara

GEDI ha raggiunto un accordo per la cessione delle testate Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara alla società Sae che fa capo a Toscana Sviluppo 2.0 di Maurizio Berrighi, Alberto Leonardis e Portobello Group.

[1]GEDI, scrive in una nota, “ha individuato in Sae la società che per affidabilità, progetti e intenzioni potrà offrire la miglior garanzia di continuità, rafforzamento e prestigio a testate che per storia e tradizione

rappresentano una parte importante dell’editoria quotidiana, grazie al contributo di valore assicurato

negli anni dai colleghi giornalisti e poligrafici”.

Nel 2016 Leonardis aveva rilevato dalla precedente proprietà del gruppo Gedi, un’altra testata, Il Centro di Pescara, per poi cederlo tre anni dopo.