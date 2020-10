Milano/online – Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radio-televisivo locale

Per approfondire il futuro dell’emittenza radio-televisiva locale di fronte all’introduzione della tecnologia 5G, il Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia (CoReCom) propone un seminario sul tema: “Il passaggio al 5G e gli effetti sul sistema radio-televisivo locale”, che si tiene venerdì 16 ottobre dalle ore 10 alle 13 a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale. In occasione del seminario viene presentata la ricerca curata dal CoReCom Lombardia in collaborazione con Polis Lombardia e il Centro di

Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica di Milano (CeRta): l’indagine si propone di ricostruire attraverso l’analisi della documentazione ufficiale, la ricerca nei siti istituzionali e la letteratura specializzata, l’attuale scenario per la radiodiffusione televisiva digitale a seguito della liberalizzazione delle frequenze attualmente assegnate alla radiotelevisione e riassegnate agli operatori di telefonia mobile per lo sviluppo delle reti 5G. L’incontro può essere seguito anche da remoto, collegandosi al

seguente link