Stampa, Sky Tg24 e Repubblica insieme nel racconto delle elezioni Usa 2020

Il 3 novembre gli americani sceglieranno il prossimo presidente degli Stati Uniti tra il democratico Joe Biden e il presidente uscente, il conservatore Donald Trump: un voto particolarmente complesso, in un Paese duramente colpito dalla pandemia, che avrà importanti risvolti anche sugli equilibri internazionali.

In occasione di questo appuntamento, La Stampa, Sky TG24 e Repubblica hanno avviato una collaborazione editoriale per raccontare le ultime due settimane di campagna elettorale e l’Election day con una serie di contenuti esclusivi, realizzati mettendo assieme le proprie eccellenze e competenze tecniche e giornalistiche. La partnership prenderà il via domani e proporrà aggiornamenti, commenti, interviste e reportage che saranno disponibili in logica multimediale e multi piattaforma: sulle pagine de La Stampa e Repubblica, in onda su Sky TG24, pubblicati sui siti internet e i canali social di tutte e tre le testate. I giornalisti de La Stampa e Repubblica saranno ospiti di America 2020, l’approfondimento dedicato alle Elezioni Usa in onda su Sky TG24 tutti i giorni alle 23.30, oltre che del programma di esteri Sky TG24 Mondo, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30, e della pagina dedicata all’America in onda allo stesso orario nel weekend.

Mai come oggi – ha detto il direttore de La Stampa, Massimo Giannini – gli equilibri economici, politici, sociali, ecologici e sanitari dell’intero pianeta sono legati all’esito delle elezioni americane. La Stampa racconterà la sfida tra Donald Trump e Joe Biden assieme a Repubblica e a Sky TG24 per offrire a lettori, spettatori e user la possibilità di capire in tempo reale, e su ogni piattaforma, come sono destinate a cambiare le nostre vite. Per Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24, le elezioni americane sono sempre l’appuntamento politico e geopolitico più importante del pianeta, condizionano le relazioni internazionali e l’economia mondiale. Quest’anno se possibile la loro importanza è ancora maggiore: il contesto storico, sociale, economico, sanitario in cui l’America sceglierà il suo leader le rendono uniche. Raccontarle sul campo con gli inviati di SkyTG24, Repubblica e La Stampa e commentarle con analisti e commentatori è uno strumento fondamentale per aiutare i nostri spettatori, user e lettori a capire come è il mondo oggi e come sarà domani. Sempre di più per farsi un’opinione serve uno sguardo d’insieme.

Le elezioni americane – ha detto a sua volta il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari – sono la più emozionante sfida politica che ogni quattro anni ridefinisce gli Stati Uniti ed ha conseguenze nel mondo intero: raccontarla assieme a Sky TG24 e La Stampa significa per Repubblica offrire un’esperienza unica, su ogni piattaforma, ai nostri lettori, telespettatori e user.

Ogni giorno i corrispondenti dall’America delle tre testate realizzeranno contenuti esclusivi, per raccontare ai rispettivi spettatori e lettori tutte le evoluzioni della sfida elettorale. Tra i contributi anche alcuni speciali, realizzati in collaborazione dai giornalisti delle tre testate. La partnership si concluderà con l’Election Day e il commento dei risultati del voto: durante la nottata del 3 novembre prenderà il via una lunga maratona su La Stampa.it, Sky TG24 e Repubblica.it e che fornirà tutti i dati in tempo reale, commenti a caldo, approfondimenti e analisi, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, degli stessi tre direttor.