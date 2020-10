QN Itinerari torna in edicola con una copertina dedicata agli chef Chicco e Bobo Cerea

QN Itinerari torna in edicola domenica 25 ottobre 2020, con un numero di 48 pagine ancora una volta dedicate alle bellezze del nostro Paese. Un viaggio per riscoprire le peculiarità storiche, geografiche ed enogastronomiche dell’Italia attraverso quello che è diventato ormai un appuntamento imperdibile

per i lettori delle testate della Editoriale Nazionale.

Con il mensile di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, si legge in un comunicato, sarà possibile percorrere il cammino della Via Francigena, da Canterbury fino a Roma, ma anche la strada del tartufo che attraversa le Marche. Per poi fare un salto in Sicilia, nella culla della cultura tra Agrigento, Siracusa e Ragusa.

La copertina è dedicata agli Chef Chicco e Bobo Cerea di Bergamo, che negli scorsi mesi hanno messo a disposizione la loro esperienza e la loro creatività per organizzare le cucine da campo nelle loro aree così colpite dall’Emergenza Covid-19.

In allegato a QN Itinerari il poster illustrato realizzato dall’artista Marianna Tomaselli che avrà come soggetto la Sicilia. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Generali che vuole lanciare un messaggio di ripartenza per la nostra Italia: “Welfare aziendale, una leva strategica per affrontare l’emergenza e per la ripresa sostenibile del Paese”.