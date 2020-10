SportLab, il 29 ottobre un convegno online sul futuro dell’industria dello sport per festeggiare i 75 anni di Stadio e Tuttosport

Il 29 ottobre si svolge SportLab, convegno virtuale promosso dai quotidiani Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport in occasione dei 75 anni delle due testate. I due Direttori Ivan Zazzaroni – Direttore Responsabile di Corriere dello Sport-Stadio e Xavier Jacobelli – Direttore Responsabile di Tuttosport, incontreranno i più grandi esponenti dello sport per celebrare, non solo le due testate, ma lo sport in generale. Tavole rotonde, interviste, confronti in un vero e proprio show. Un giorno di spettacolo in cui discuteremo con le più alte rappresentanze del mondo dello sport in focus dedicati agli Europei, ai Mondiali, ai Giochi Olimpici, ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, alle Atp Finals, alla Ryder Cup e tanto altro per parlare di sport nei mesi delicati della crisi causata dal Coronavirus.

Come Gruppo, spiega una nota da sempre punto di riferimento della discussione e dell’analisi sportiva, abbiamo messo in piedi un’occasione di confronto, un momento istituzionale per affrontare i temi più caldi con gli uomini e le donne dello sport. Avremmo voluto farlo fisicamente per la prima edizione, siamo costretti dalle circostanze a condividerlo con i nostri lettori virtualmente. Dal prossimo anno siamo certi di poter vivere e far vivere l’esperienza di SportLab in un grande evento a contatto con il pubblico.

Sarà una grande giornata di sport quella presentata da Roberta Lanfranchi e condotta da Ivan Zazzaroni, Direttore Responsabile di Corriere dello Sport-Stadio, Xavier Jacobelli, Direttore Responsabile di Tuttosport e Alessandro Barbano, Condirettore di Corriere dello Sport-Stadio.

Avverrà il 29 ottobre, sarà sufficiente iscriversi a questo link bit.ly/eventodigital-sportlab.

Il convegno si svolgerà in un ambiente virtuale con tutti gli spazi che caratterizzano un evento fisico. Dalla hall con area help desk per le informazioni sull’evento, all’auditorium per gli incontri, a un’area trade.

L’evento è reso possibile anche grazie al contributo degli sponsor Suzuki, Snaitech, Marco Viti Farmaceutici, Op Pharma e Rossini Trading.

Gli sponsor dell’evento potranno personalizzare gli ambienti virtuali e viralizzare i contenuti, allestire uno stand virtuale ed usufruire di visibilità nelle pianificazioni dedicate all’evento.

Un grande risultato e una grande soddisfazione per i due quotidiani sportivi del Gruppo Amodei che in giorni complessi come quelli della crisi causata dal Coronavirus, riescono a incontrare i protagonisti dello sport offrendo ai lettori e utenti una giornata di grandi confronti e approfondimenti.

“In tempi complessi come quelli che stiamo vivendo, SportLab rappresenta un segno della forza dei nostri quotidiani che si confermano punto di riferimento per le questioni decisionali relative allo sport” ha dichiarato il Direttore Marketing di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport Daniele Quinzi, “Siamo l’ambiente in cui si discute di attualità sportiva con tutti i protagonisti delle istituzioni dello sport e SportLab vuole essere solo il primo step di un lungo percorso che diverrà un importante appuntamento annuale”.

“Lo sport che inseguiva il rilancio ora ha un solo tema da sviluppare ed è quello della convivenza-sopravvivenza. Gli accenti di Sportlab sono dunque diversi e la necessità di aprire un tavolo, naturalmente e obbligatoriamente sulla rete, è sottolineata da tutti” Ivan Zazzaroni, Direttore responsabile di Corriere dello Sport-Stadio.

“Ancora una volta, dal nostro mondo fatto di passione, di lavoro, di energia vitale, arriva un segnale di forza e di resilienza. Lo lancia Sportlab. Ci seguite da 75 anni: siamo sicuri che lo condividerete”, Xavier Jacobelli, Direttore Responsabile di Tuttosport.



Ospiti e temi:

Ospiti speciali: Alessandro Altobelli, Stefano Domenicali capo prossimo venturo della Formula Uno, Adriano Galliani, Ivan Gazidis, Elena Linari, Roberto Mancini, Nicolò Melli, Javier Tebas, Filippo Tortu, Steven Zhang.

Parliamo di Europei e Mondiali con Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, presidenti di Fifa e Uefa, Gabriele Gravina Presidente Figc e Vito Cozzoli Presidente e AD di Sport e Salute; le Olimpiadi saranno affrontate con Thomas Bach, Presidente Cio, Raffaele Chiulli, Presidente GAISF e Francesco Ricci Bitti Presidente ASOIF, mentre le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 saranno approfondite con Giovanni Malagò, Presidente Coni e Evelina Christellin, Presidente Fondazione Museo Egizio. Le ATP Finals saranno un altro dei temi di SportLab, con Angelo Binaghi, Presidente FIT e Marco Martinasso, Direttore Generale FIT che si confronteranno con la Sindaca della Città di Torino Chiara Appendino. La Ryder Cup con Franco Chimenti, Presidente FIG, Gian Paolo Montali, Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023 e Lavinia Biagiotti, Presidente Marco Simone, Golf & Country Club. E se il calcio aiutasse la ripartenza del paese? Una domanda a cui daremo una risposta con il Prof. Avvocato Giulio Tremonti – Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati. Poi il Betting, ci chiederemo se fa bene allo sport con Fabio Felici Direttore Agimeg, Gian Maria Fara, Presidente Eurispes, Fabio Schiavolin, AD Snaitech e Marco Canigiani, Direttore Marketing S.S. Lazio. I temi non finiranno qui, andremo avanti parlando di infrastrutture, gli stadi del futuro, con il Presidente ICS Andrea Abodi e Guido Fienga, Ad AS Roma. La situazione delle leghe, come affrontano la crisi: ne parleremo con Franco Dal Pino, Presidente Lega Serie A, Mauro Balata Presidente Lega B, Umberto Gandini, Presidente Lega Basket Serie A, Massimo Righi Presidente Lega Pallavolo Serie A e Cosimo Sibilia, Presidente LND. Altro tema caldo, il running, come sta andando nel mondo oltre la pandemia: a studio Franco Fava giornalista e ex Azzurro parlerà con Franca Fiacconi, runner e prima donna a vincere la Maratona di NY, Fabio Pagliara Segretario Generale FIDAL e, in collegamento in remoto, Alessio Punzi, responsabile Road Running di World Athletics e Diego Romare, Direttore Marketing Marco Viti Farmaceutici. Alessandro Giudice, autore di “La finanza del goal” e Marco Fassone saranno ospiti del focus dedicato a sport e finanza. Lo sport al femminile sarà vissuto negli interventi di Bebe Vio, Campionessa Paralimpica, Milena Bertolini, CT Nazionale Femminile, di Cristiana Capotondi, Capo Delegazione Nazionale Femminile e di Carolina Morace, allenatrice e opinionista.