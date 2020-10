Accordo Shopify-TikTok: le aziende potranno utilizzare il social per annunci collegati ai loro e-commerce

La società di e-commerce canadese Shopify annuncia una collaborazione con TikTok per consentire ai suoi oltre 1 milione di commercianti di utilizzare la popolare app di condivisione video per far crescere le loro attività e raggiungere nuovi clienti.



L’accordo prevede che le imprese possano utilizzare il canale TikTok per Shopify per creare annunci video che si collegano ai loro negozi Shopify, ha affermato la società con sede a Ottawa. L’annuncio arriva mentre il destino di TikTok di proprietà della cinese ByteDance negli Stati Uniti rimane incerto. Il 4 novembre è prevista un’udienza in un tribunale statunitense per decidere se consentire al governo degli Stati Uniti di vietare concretamente l’uso di TikTok nel paese.

“Siamo entusiasti di essere il primo partner ad accogliere TikTok nel mondo del commercio, in particolare in questo momento, mentre i nostri commercianti si preparano per un’intensa stagione di shopping natalizio online”, ha affermato Satish Kanwar, vicepresidente per il Prodotto di Shopify.

TikTok, una delle piattaforme di social media più popolari negli Stati Uniti, ha circa 100 milioni di utenti nel paese. Il mese scorso ByteDance ha risposto alle minacce di un divieto degli Stati Uniti dell’app facendo un accordo provvisorio per creare una filiale statunitense, che sarebbe in parte di proprietà delle statunitensi Oracle e Walmart.Tuttavia, l’esito dei colloqui resta incerto.