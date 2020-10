Prima Pagina News, l’editore Maurizio Pizzuto cerca soci

Prima Pagina News nasce nei primi mesi del 2006 e nasce come agenzia di stampa quotidiana nazionale. Da allora non ha mai mancato un colpo, nel senso che da allora ogni giorno dell’anno, a qualunque ora del giorno e della notte, PPN News segue gli avvenimenti principali del Paese e nel mondo per poi trasferirli e raccontarli ai propri lettori on line in un tourbillon di notizie brevi e di approfondimenti che fanno oggi di PPN News una delle agenzie più credibili del panorama nazionale. Migliaia di contatti on line ogni giorno, in un crescendo di like e di adesioni che ne fanno un prodotto non più di nicchia, come era all’inizio, ma assolutamente interessante per nuovi possibili acquirenti e mercati.

Maurizio Pizzuto

Prima Pagina News nasce quasi per gioco, quasi una sfida personale del suo fondatore e storico direttore responsabile Maurizio Pizzuto che dal 2006 guida e coordina il lavoro di redazione in prima persona senza mai farsi mancare nulla. Accanto a lui sin dall’inizio uno dei suoi amici più cari, che nei fatti diventa anche il suo alter ego, l’altra faccia della medaglia, Michele De Gasperis. È con loro che l’agenzia cresce giorno per giorno, diventando presto punto di riferimento della politica nazionale.

Il vero “Orgoglio” della agenzia oggi è una documentatissima agenda parlamentare, che fa di PPN News una delle agenzie di stampa più fornite di notizie legate al lavoro del Parlamento, Camera e Senato, ma anche il lavoro delle Commissioni e dei gruppi politici presenti a Montecitorio. Ma c’è anche uno spazio importante che l’agenzia dedica al Quirinale e all’attività del Capo dello Stato, non mancando mai un appuntamento o un riferimento alla Presidenza della Repubblica. Così per il Santo Padre in Vaticano, così per i lavori del Parlamento Europeo, così anche per le grandi Organizzazioni Comunitarie che nel mondo difendono i diritti civili dei più deboli.

Ma non solo politica. PPN News dedica ampio spazio delle sue news alla cultura e al mondo dello spettacolo, e quando si parla di cultura parliamo di libri, teatro, cinema, televisione, eventi di tutti i tipi, manifestazioni e appuntamenti che a differenza delle tradizionali sagre di paese producono valore aggiunto e Pil per il Paese.

Oggi PPN News é aperta alla ricerca di nuovi partner con i quali tentare quel salto di qualità che merita nel panorama delle agenzie di stampa quotidiane nazionali.

Coerenza, trasparenza, indipendenza e sobrietà nei toni, è questo il leit-motiv dell’Agenzia, “parola d’ordine” che la redazione di PPN News custodisce gelosamente da anni. E in questo caso, parliamo di una Agenzia fatta da tanti ragazzi professionisti della comunicazione, la maggior parte di loro laureati nelle discipline più varie, economia, lettere classiche, giurisprudenza, filosofia, ma anche matematica e analisi, e che fanno giornalismo solo per passione, alla vecchia maniera, avendo tutti noi ormai a che fare con un mercato meno generoso di quanto non lo sia stato in passato. Altissimo invece, e assolutamente innovativo, il sistema tecnologico che permette oggi a PPN News di raggiungere i suoi lettori su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, e soprattutto in ogni angolo del mondo.