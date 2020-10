Velvet Media, cambio ai vertici: nominate Erika Pagin, sales director, e Lara Mazzon, finance director

Il 29 ottobre 2020 Velvet Media, agenzia veneta di marketing e vendita online, annuncia un cambio ai vertici in società. Entrano nella proprietà aziendale due top manager, presenti in azienda fin dai primi giorni: la sales director Erika Pagin e la finance director Lara Mazzon.

Pagin, 34enne originaria di Scorzè, nel veneziano, e Mazzon, sua coetanea di Campo San Martino, nel

Padovano, hanno avuto un ruolo strategico nei sette anni di vita di Velvet Media: hanno portato l’agenzia, con il loro lavoro, ai vertici europei per crescita, come riconosciuto anche dal Financial Times per due anni consecutivi.

Pagin e Mazzon hanno creato assieme la start up innovativa ‘Vendere Online’, che propone servizi per aumentare le vendite online. La start up è stata incubatrice di vari progetti, tra i quali anche il ‘kit di sopravvivenza’ realizzato durante il lock down per accelerare la digitalizzazione delle Pmi.

“Abbiamo deciso di premiare le nostre due top manager, meritano di entrare nell’assetto proprietario per

tutti gli sforzi che hanno fatto in questi anni”, dicono i due soci fondatori, Bassel Bakdounes ed Eddy

Bizzotto. “Siamo orgogliosi di dimostrare che dentro Velvet Media la meritocrazia esiste. Crediamo nel

capitale umano, quello vero, fatto di lavoro, impegno ed amicizia. Abbiamo restituito a Pagin e Mazzon

quello che ci è stato donato. I risultati non mancano, contiamo di chiudere anche il 2020 in crescita di circa il 40%, a oltre sette milioni di euro di fatturato”.

La notizia arriva in contemporanea ad un’altra svolta per l’azienda, che ha deciso di rinnovarsi e di

ampliare il proprio headquarter spostandosi in via delle Querce 9 a Castelfranco Veneto (TV). Con una

superficie di oltre 2.000 metri quadrati dislocati su due piani, lo stabile ospita tutti gli uffici operativi oltre a uno studio riprese foto e video, una palestra, un bar, una zona di co-working, una sala per i videogiochi e

una piccola area logistica dedicata a nascenti progetti di ecommerce.

Contestualmente al cambiamento societario, è stato anche annunciato il nuovo organigramma del top

management di Velvet Media. Confermati i ruoli di Pagin e Mazzon, il marketing director adesso è Matteo Dario; alla direzione new business c’è Andrea Zaniolo; direttore people & organization è Stefano Negroni; la communication director è Silvia Assirelli. Tutti under 40.