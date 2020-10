La nuova regola della Bbc ai dipendenti: no a opinioni personali o politiche sui social network

Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online.

Banda ultralarga, la diffusione in Italia. Sei numeri civici su dieci in Italia sono raggiunti dalla banda ultralarga, almeno a 30 megabit al secondo. La diffusione della rete vede l’Italia capovolta: in testa c’è la Calabria, con il 71%. Seguono Basilicata, Sicilia e Puglia, tra il 66 e il 68%. Merito dei vecchi bandi Eurosud finanziati dai fondi strutturali Ue. Lombardia al 61,3%.

Direttiva copyright, il Senato approva. Altro passo avanti per il quadro normativo sulla tutela dei diritti d’autore con la Direttiva Ue Copyright che prosegue il suo cammino per diventare legge in Italia. Ieri il Senato ha dato il suo via libera al Ddl di delegazione europea che dà attuazione ad oltre 30 direttive, tra cui quella sul diritto d’autore, fortemente attesa dal mondo dell’informazione e dagli autori. Ora manca l’ultima approvazione della Camera.

Fiat Chrysler e Tim si alleano sull’auto smart in Brasile. Le due società hanno stretto un accordo di collaborazione: a partire dalla prima metà del 2021 la società di telecomunicazioni equipaggerà i veicoli a marchio Fiat (Jeep e Chrysler) di una eSim che li connetterà alla rete 4G e all’IoT di Tim. Tramite questa soluzione le auto di Fca potranno comunicare in tempo reale con i clienti, con la casa automobilistica e con i centri di assistenza.

Fbi, minaccia informatica imminente per ospedali Usa. Le autorità di sicurezza statunitensi lanciano l’allarme di una “minaccia informatica imminente” per ospedali e operatori sanitari. L’avviso è stato rilasciato dall’Fbi e altre due agenzie governative che hanno affermato di avere “informazioni credibili” sul fatto che gli hacker stanno prendendo di mira il settore sanitario utilizzando virus malevoli e attacchi ransomware.

Google, 1 miliardo di dollari per gli editori. Madhav Chinnapp dirige lo sviluppo dell’ecosistema news in Google. In un’intervista al Corriere, traccia il bilancio della Digital News Initiative e del primo biennio della Google News Initiative. «I progetti sostenuti con il Dni sono stati in tutta Europa 662, 45 dei quali in Italia, per un totale di 150 milioni di euro. Il fondo Gni è da 300 milioni di dollari: in Europa ne sono già stati assegnati oltre 54». E rilancia Showcase, il progetto da 1 miliardo di dollari che prevede un pagamento diretto agli editori: «Le testate coinvolte potranno personalizzare la visualizzazione dei loro contenuti, ad esempio, con elenchi puntati o timeline, sulle piattaforme Google. Se il test funziona, dopo Brasile e Germania, lo amplieremo».

Bbc, giro di vite ai dipendenti sui commenti nei social network. Niente opinioni personali «su questioni di ordine pubblico, politica o argomenti controversi». È la regola più importante che riguarda l’uso dei social network imposta da ieri dalla Bbc ai suoi dipendenti.

Il governo studia l’ipotesi di rinviare la digital tax. L’ipotesi di procrastinare l’entrata in vigore dell’imposta è stata discussa dal governo italiano durante la stesura della nuova manovra finanziaria, e non è ancora chiaro se il testo definitivo conterrà o meno la misura, scrive Domani.