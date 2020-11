E-commerce, “Single’s Day” da record per Alibaba: incasso da 74 miliardi di dollari

Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online.

Ospedali minacciati dagli hacker della sanità. I numeri del Report Clusit 2020 sulla sicurezza: la quasi totalità degli attacchi verso la sanità è di natura cybercrime (90%). L’America è il continente più colpito (75%), seguito da Europa (11%), Paesi diversi (8%), Asia (5%) e Africa (1%).

Single’s Day da record per Alibaba. Incasso record per la piattaforma di e­-commerce che con il Single day chiuso ha totalizzato ben 74 miliardi di dollari. Una platea di 800 milioni di utenti ha potuto scegliere fra oltre 16 milioni di articoli di 250mila marchi.

Facebook e Google prolungano il ban sulla pubblicità politica. I due colossi hanno esteso i divieti sulla pubblicità politica oltre la settimana programmata (quella dopo le elezioni Usa), poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e suoi sostenitori continuano a utilizzare le piattaforme per sostenere la presenza di brogli elettorali, scrive il Financial Times.

Accordo a tre per la scuola digitale. Ministero dell’Istruzione, Apple e l’Osservatorio Permanente Giovani­Editori hanno siglato nei giorni scorsi un Protocollo d’Intesa «per la realizzazione di attività destinate a rinforzare le competenze digitali dei docenti».

Rete unica, da Telecom e Open Fiber il via alla definizione del perimetro. A giorni -­ scrive il Sole 24 Ore – dovrebbe partire la valutazione tecnica affidata, dalla parte di Telecom, a Italtel e, dalla parte di Open Fiber, a Altman Solon, multinazionale di consulenza Tmt. Gli advisor delle due parti dovrebbero confrontarsi sul perimetro dell’ipotetica rete unica, verificare le effettive compatibilità tecniche di integrazione delle due reti e dare una risposta preventiva, almeno sulla carta, ai dubbi che potrebbero sorgere.

Spotify cresce nei podcast. Ieri Spotify avrebbe concluso un accordo da 235 milioni di dollari per l’acquisto di Megaphone. Insieme, aiuteranno inserzionisti e publisher del settore a concretizzare il pieno potenziale dei podcast.

Quest’anno l’e-commerce supererà i 58 miliardi, in crescita del 6%. Alla fine di quest’anno il fatturato raggiungerà i 58,6 miliardi in crescita del 6% sul 2019, secondo una ricerca condotta da The European House ­ Ambrosetti per Netcomm che indaga per la prima volta l’impatto della rete del valore dell’e-­commerce. Gli store fisici con offerte multicanale hanno guidato una buona parte della crescita delle vendite online da inizio 2020.