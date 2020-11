‘Linked’, dal Piemonte arriva un nuovo magazine ‘orgogliosamente’ di carta

Un progetto nato a Torino e intenzionato a espandersi in tutta Italia. Un mensile dal nome ‘digitale’ che però si affida alla carta per puntare su arte, cultura, bellezza. E’ Linked, direttore Massimo De Marzi

Edito da Piemonte Musei, il nuovo magazine esce in 35 mila le copie distribuite gratuitamente, grazie anche alla partnership con Sum, azienda leader nel delivery.

Un prodotto cartaceo è oggi una scommessa, ma De Marzi – che lavora anche nel quotidiano online Torino Oggi – spiega: “La carta ha ancora senso o se può usufruire di canali di grande distribuzione che ti permettono di arrivare dappertutto, oppure se fai un prodotto un po’ diverso e punti sulla qualità. Il bello di Linked è poterlo sfogliare, avere il piacere di sentire fra le dita quella carta così raffinata”.

Quanto ai contenuti, con questo giornale il cui nome evoca legami e collegamenti “puntiamo sul bello e le eccellenze locali, che spesso le persone non conoscono ma che sono il fiore all’occhiello di realtà economiche, artigianali, industriali del territorio”. Alla valorizzazione delle imprese locali si affianca l’esplorazione del mondo della cultura, del design, del food, dell’arte, della tecnologia, dell’economia.

“Ogni mese proponiamo un personaggio di riferimento di questi mondi”, spiega de Marzi.

Sulla copertina del nuovo numero, Andrea Bocelli. E visto che obiettivo di Linked è espandersi nel 2021 a tutto il territorio nazionale, il magazine è stato anche media partner del concerto che il tenore ha tenuto a Noto in ottobre e che verrà trasmesso a Capodanno dalla Rai.

Mentre per il numero di novembre-dicembre si sta lavorando a una cover con Armando Testa, raccontato dal figlio Marco.

La distribuzione affidata a Sum (Servizi ultimo miglio), senza edicola né abbonamenti, permette poi di “arrivare là dove magari sia il cliente a chiedere di poter ricevere la rivista”. Come nel caso di Confartigianato Torino e provincia, con cui è stata già stipulata una convenzione per far avere le copie a tutti gli associati. In questo modo, Linked dovrebbe arrivare a target estremamente mirati e interessati al prodotto, offrendo al tempo stesso l’opportunità di costruire iniziative editoriali efficaci a eventuali partner.

L’obiettivo è comunque “un canale che dal locale vuole diventare globale, rivoluzionando l’idea dei grandi competitor che muovono dal livello globale per arrivare alla realtà locale”, come dice il direttore. Sintetizzato con una formula: “Gusto italiano, brand piemontese, audience internazionale”.