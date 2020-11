Quanti dati consumano le nostre app preferite? Utilizziamo app come Netflix, Spotify ed Instagram tutti i giorni, anche per ore, per svagarci e divertirci. Tuttavia, viene da chiedersi quanti giga del nostro traffico consumano? Una ricerca di Internet-casa.com ha risposto a questa domanda.



Netflix è l’app di streaming contenuti più popolare con oltre 167 milioni di utenti su smartphone, pc, tablet ed altri dispositivi. Fonti ci dicono che, in base alla qualità video, l’app consuma:

Qualità bassa → 0,3 GB all’ora

Qualità standard → 0,7 GB all’ora

Qualità alta → fino a 3 GB all’ora in HD e fino a 7 GB in Ultra HD

Spotify, con oltre 286 milioni di utenti, è la più popolare app di streaming musicale. Disponibile su molte tipologie di dispositivi (smartphone, tv, pc e smartwatch), l’app consuma in base alla qualità:

Qualità normale → 43 MB all’ora o 1,43 GB al mese

Qualità alta → 72 MB all’ora o 2,23 GB al mese

Qualità massima → 144 MB all’ora o 4,46 GB al mese

Instagram permette di creare, caricare e condividere contenuti multimediali con oltre 1 miliardo di utenti nel mondo. L’impatto sul traffico dati dipende dall’attività che si svolge:

Caricare foto consuma 2-4 MB

Caricare video consuma fino a 8 MB

Visualizzare fino a 40 foto consuma 1 MB

