L’Inter parteciperà alla Milano Games Week

L’Inter è sempre più presente nel mondo del gaming: dopo l’annuncio della nuova squadra di Inter eSports, che prenderà parte alle competizioni di FIFA21, i nerazzurri parteciperanno alla Milan Games Week, l’evento di gaming più importante d’Italia.

La Milan Games Week, giunta quest’anno alla sua decima edizione, si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2020 in un evento, si legge in un comunicato, completamente online e gratuito trasmesso su Twitch, e vedrà per la prima volta la partecipazione dei giocatori nerazzurri: alcuni calciatori della Prima Squadra e i pro player di Inter eSports saranno infatti coinvolti in una serie di attività legate al gaming.

Venerdì 27 novembre alle ore 19:00 i giocatori della Prima Squadra Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Stefano Sensi proveranno e commenteranno tre videogiochi (Griefhelm, King of Seas, Run to Marble Race) di sviluppatori indipendenti. Il contenuto, sviluppato in collaborazione con Lenovo, Global Technology Partner dell’Inter, sarà visibile sui canali Twitch mgw indie e in replica su mgw_games.

Domenica 29 novembre alle ore 18:20 andranno invece in scena due amichevoli con protagonisti due dei Pro Player di Inter eSports: il brasiliano Pedro Resende sfiderà Gabriel PN, del team eSports R10 di Ronaldinho. Manoel Neto giocherà invece contro Cosimo Guarneri del neo nato team HC9 di Hernan Crespo. Entrambi i match saranno visibili sul canale Twitch mgw_games.

In occasione dell’Opening Night del 26 novembre, sarà inoltre trasmesso uno speciale videomessaggio da parte di Suning Gaming.

I contenuti nerazzurri della Milan Games Week saranno inoltre disponibili nei giorni successivi sui canali social dell’Inter e su inter.it, dove è stata creata una nuova sezione dedicata al mondo degli eSports.