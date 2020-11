Francisco Garcia, country chief digital officer di Novartis Italia

Francisco Garcia, manager e imprenditore affermato nel settore della digital health, fa il suo ingresso in Novartis Italia in qualità di Country Chief Digital Officer, nuova posizione creata per accelerare la trasformazione digitale per sostenere l’impegno dell’azienda nel re-immaginare la medicina.

Francisco Garcia, laurea in Ingegneria Industriale a l’École Centrale Paris e MBA presso INSEAD, si legge in una nota, ha maturato esperienze professionali in Sales & Marketing e successivamente in Corporate Finance presso McKinsey, ha guidato in Spagna e in Italia iniziative online per Admiral, la compagnia assicurativa leader in soluzioni digitali nel Regno Unito. Nel 2015, è tra i fondatori di Mendelian, società di digital health che ha aperto la strada all’utilizzo della data science nella diagnostica delle malattie rare, grazie a una piattaforma attualmente adottata dal National Health Service britannico.

“Siamo lieti di avere un manager e un imprenditore affermato come Francisco nel nostro team, alla guida delle attività nel digitale, strategiche per il futuro”, ha dichiarato Pasquale Frega, Country President e Amministratore Delegato di Novartis in Italia. “Da almeno due anni, Novartis è in prima linea nel sostenere, con investimenti significativi, la rivoluzione digitale del settore sanitario e ora è il momento di un ulteriore passo avanti: nell’ambito del Gruppo internazionale, l’Italia è il primo paese a dotarsi di una struttura dedicata al digitale affidata a un Country Chief Digital Officer. E siamo i primi a farlo anche nel panorama farmaceutico italiano” .

Negli ultimi anni Novartis ha accelerato i suoi sforzi nell’innovazione digitale e nella gestione dei dati, a livello internazionale e in Italia. L’azienda sta mantenendo il suo impegno su questo fronte attraverso molte iniziative: da un parco dedicato alla data science negli Stati Uniti agli hub per innovazione Biome distribuiti in tutta Europa, tra i quali due in Italia, con la partecipazione al progetto MIND di Milano, al programma BioUpper, piattaforma per lo sviluppo dell’innovazione digitale nelle scienze della vita.

“È per me emozionante entrare a far parte di Novartis, un’azienda che sa esercitare una forte leadership in un momento di trasformazione come questo”, ha commentato Garcia. “Il prossimo decennio vedrà una convergenza tra tecnologie, dati e scienza che cambierà il volto della sanità: dalla maggiore rapidità della ricerca e sviluppo dei farmaci alla maggiore efficienza, il digitale può dare un enorme impulso a ogni attività di un’azienda farmaceutica e, in questo modo, generare effetti estremamente positivi sulla vita di milioni di persone”.

Le Innovation Technologies sono state individuate come area assolutamente prioritaria di intervento per Novartis da una recente ‘analisi di materialità’ condotta in Italia dall’azienda insieme a centinaia di stakeholder e la nuova posizione affidata a Francisco Garcia è coerente con l’ambizione di Novartis di rispondere in modo concreto a questa esigenza, condivisa con i suoi interlocutori.