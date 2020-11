Sei milioni di italiani si dichiarano fan del mondo Esports e gaming. Cifra che porta il nostro paese al secondo posto in Europa per numero di appassionati, alle spalle della solo Spagna. Sono alcune evidenze che emergono dalla ricerca ‘Gaming ed Esports in Italia’ realizzata da Yougov e presentata dall’Osservatorio Italiano Esports.

La ricerca ha indagato la tipologia di persone che segue gli Esports, svelando due tipologie di target: gli Esports fan e gli Hardcore Gamers. I primi rappresentano la popolazione che segue gli Esports

per passione, i secondi sono anche giocatori attivi.

Gli Esports fan sono 6 milioni in Italia, di cui ben il 37% è rappresentato da donne. La categoria si dimostra molto coinvolto dagli sport tradizionali. Oltre al calcio e ai motori, risultano tra le preferite discipline considerate generalmente di nicchia come Formula E (22%), rugby (18%) e wrestling (11%).

Tra le abitudini di consumo che acquistano particolare rilevanza, si nota che gli appassionati di Esports

ordinano spesso cibo d’asporto (il 35% contro una media nazionale del 17%) e mangiano spesso snack e

merendine (46%).

Il target in questione, mostra un atteggiamento sorprendente nei confronti della pubblicità: il 50% dichiara di apprezzarla, soprattutto quando sono coinvolti personaggi riconosciuti dalla community.

Dai social media perde rilevanza Facebook. Gli appassionati di Esports utilizzano maggiormente Instagram, Twitter e TikTok. È anche un pubblico che paga volentieri per i servizi di streaming in abbonamento (35% contro una media nazionale del 25%).

Gli Hardcore gamers invece sono 1,3 milioni in Italia. Anche in questo caso la presenza femminile è molto

elevata: il 39% del totale. Il 45% vive in famiglie dal reddito basso e ha un consumo mediale elevato: il 19% naviga in Internet almeno 50 ore a settimana e il 40% guarda almeno 20 ore di tv a settimana.

Tra i social più utilizzati ci sono Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok. I blog sono un’importante fonte di informazione per questo target, consultati dal 78% degli Hardcore gamers.

Gli Hardcore Gamers sono convinti fruitori di sport tradizionali. Spiccano il football americano, il basket, le arti marziali e la boxe.

Tra gli stili di vita si segnala un elevato consumo di caffè (il 49%) e la necessità di avere un partner (il 34%).

La ricerca ha poi evidenziato come l’Italia sia al primo posto in Europa per consumo di videogiochi da mobile (il 58% del target gioca in questo modo) e al terzo posto per utilizzo di console (il 24%). Tra le piattaforme di streaming più utilizzate svetta Twitch (gli italiani sono al terzo posto in Europa per consumo su questa piattaforma), Youtube Gaming (con l’Italia al primo posto nel continente) e Facebook Gaming.