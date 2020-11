Online dal 1 al 7 dicembre Motoweek, l’evento digitale organizzato da InMoto e MotoSprint

Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme, seppur virtualmente, parlando di una grande passione. Le motociclette. Questo è il senso di MotoWeek , evento in programma dal 1 al 7 dicembre, organizzato da Motosprint e InMoto con la partnership di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport. Il covid ha tolto agli appassionati delle due ruote la possibilità di ritrovarsi dal vivo, come fanno tradizionalmente ogni anno tra gli stand dei grandi saloni espositivi.

Per il 2020, riporta un comunicato, la “community” si trasferisce su MotoWeek, ambiente virtuale e progetto editoriale attraverso il quale Motosprint e InMoto racconteranno i nuovi modelli e gli ultimi prodotti lanciati dalle aziende del settore, le storie dei grandi protagonisti del motociclismo, sportivo e non, gli argomenti caldi e più interessanti del momento.

L’1 dicembre, con un palinsesto video di oltre 8 ore, Federico Porrozzi – Direttore Motosprint – e Andrea

Padovani – Direttore InMoto – con il supporto dello staff delle rispettive redazioni e della presentatrice

Roberta Lanfranchi, dirigeranno un’intera giornata di passione per le moto con un prestigioso parterre di

ospiti esclusivi.

Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, questi i grandi nomi del Motomondiale che

interverranno nel corso dell’evento, affiancati dalle star della MotoGP Andrea Dovizioso, Francesco

Bagnaia, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori e dalla voce di Sky Sport, Guido Meda.

Spazio anche al Team Manager Suzuki Davide Brivio; al rider della Moto2 Fabio Di Giannantonio e agli

specialisti delle derivate di serie, come la leggenda della Superbike Carl Fogarty; Michael Ruben

Rinaldi, Niccolò Canepa, Luca Salvadori, Michel Fabrizio e il Campione della Supersport600, Andrea

Locatelli.

Per l’Off-Road saranno ospiti Vanni Oddera, Andrea Verona e Thomas Oldrati, mentre dal mondo del

calcio arriverà Christian Abbiati e, tra i VIP, ecco Max Giusti e Stefano Accorsi.

Non mancheranno poi Luca Bracali, Emerson Gattafoni, il Presidente della FMI, Giovanni Copioli e il

Presidente Di.Di, Emiliano Malagoli.

Tanti gli argomenti di discussione e di interesse sul tavolo. Oltre alle interviste ai personaggi dello sport del presente e del passato, ai personaggi dello spettacolo, molte le tavole rotonde su temi di attualità e sulla produzione in vista del prossimo anno.

Le ultime novità in fatto di assicurazioni moto e risarcimento, la mobilità elettrica, viaggi e turismo, la

tecnica legata alle due ruote e le tendenze che hanno guidato la definizione dei modelli che invaderanno

il mercato nel 2021.

Questi e tanti altri gli argomenti che verranno discussi con gli ospiti in studio e in collegamento, il tutto a

realizzare un palinsesto che intratterrà gli utenti per oltre dieci ore di grande spettacolo.

Per assistere all’evento basta iscriversi sul sito. L’iscrizione è gratuita.

MotoWeek è anche un salone virtuale in cui gli utenti potranno navigare tra i numerosi stand degli

sponsor che hanno abbracciato l’iniziativa e l’hanno scelta per presentare i nuovi modelli e tutte le novità

per il nuovo anno con una dinamica interattiva e coinvolgente.

Moto Week non è soltanto un evento di una singola giornata, ma una settimana di passione moto. Gli

approfondimenti continueranno dal 2 al 7 dicembre, su Motosprint.it, InMoto.it, Corrieredellosport.it e

Tuttosport.com dove gli appassionati potranno vivere tutte le interviste con i grandi campioni di ieri e di

oggi e i talk con gli esperti del settore e i rappresentanti di Case e aziende. Da non perdere, le grandi novità del mercato delle due ruote per il 2021, presentate attraverso video, articoli e gallery dedicate.