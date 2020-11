Da martedì 1 dicembre ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alle community de IL GIORNO e LA NAZIONE riceveranno una newsletter dedicata alla propria città. Per la prima volta i lettori

potranno scegliere un prodotto che offre contenuti personalizzati: oltre alle notizie locali, una guida sempre aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città, consigli di lettura e molto altro. L’accuratezza delle notizie sarà garantita dai giornalisti di Editoriale Nazionale, mentre ogni giorno un ospite particolare, un personaggio famoso dal mondo della cultura, dell’arte, della scienza, dell’impresa, pubblicherà un commento ai fatti o un proprio spunto di riflessione sulla città e darà il buongiorno ai lettori alla propria maniera.

Il primo numero della newsletter, si legge in un comunicato, sarà firmato dai direttori delle testate, Sandro Neri per IL GIORNO e Agnese Pini per LA NAZIONE, e sono già molti i personaggi famosi che hanno aderito all’invito di portare il proprio contributo: le prime firme saranno Leonardo Pireraccioni, Lorenzo Baglioni, Miss Keta e Davide Oldani.

‘Un buongiorno inedito e originale, sempre di altissimo livello, grazie al contributo dei giornalisti de La Nazione, che da oltre 160 anni garantiscono l’informazione di Firenze e di tutta la Toscana, Umbria e Liguria. – spiega Agnese Pini, Direttrice de La Nazione – Abbiamo voluto proporre una novità assoluta, per offrire ai nostri lettori un valore aggiunto, notizie arricchite da contributi, linguaggi e ospiti nuovi per presentare spunti e punti di vista differenti e stimolanti.’

“Questa nuova iniziativa – sottolinea Sandro Neri, Direttore de Il Giorno – è una una sfida che siamo chiamati a raccogliere anche noi della redazione. Perché Buongiorno Milano è la prima newsletter espressamente dedicata alla città e perché la tecnologia è un passo irrinunciabile per chi fa giornalismo. E soprattutto per una testata che, come Il Giorno, ha una tradizione a innovare e di costante interazione con i suoi lettori. Da sempre protagonisti, con le loro voci, le loro storie e le loro aspettative, della nostra informazione”.

Per iscriversi alle community e ricevere la newsletter basta compilare il form su ilgiorno.it o lanazione.it .