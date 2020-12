Online – Webinar del Messaggero “Obbligati a Crescere – I nuovi confini dell’economia”

Si tiene domani 3 dicembre, dalle 9:30, in diretta streaming su ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it , corriereadriatico.it, quotidianodipuglia.it. Deglobalizzazione, scenari energetici e innovazione, l’impatto della pandemia e le prospettive di ripresa con una certezza: l’imperativo “obbligati a crescere” non è mai stato tanto attuale. Il programma: I nuovi confini dell’economia (Roberto Gualtieri – Ministro dell’Economia); L’impatto economico della pandemia ed Economia Circolare (Carlo Messina – ceo di Intesa Sanpaolo); Gli scenari energetici dopo l’emergenza(Claudio Descalzi – ad Eni); L’innovazione dei processi produttivi (Lucia Aleotti – azionista e membro cda di Menarini); Le prospettive di ripresa economica (Giuseppe Castagna – ad di Banco BPM); La risposta finanziaria all’instabilità (Alessandra Losito – Managing Director per l’Italia di Pictet Wealth Management); La transizione energetica e sostenibilità (Stefano Antonio Donnarumma – ad e direttore generale di Terna); Case History – Economia circolare: il caso della tempesta Vaia (Luca Zaia – presidente della Regione Veneto, Angelo Luigi Marchetti – ad Marlegno, Patrizio Dei Tos – ad Itla); L’innovazione dei servizi digitali (Emilio Petrone – ad SisalPay); Le leve di sviluppo per la ripresa (Stefano Patuanelli – ministro dello Sviluppo Economico). Moderano: Maria Latella – giornalista, Osvaldo De Paolini – vicedirettore vicario de Il Messaggero, Alvaro Moretti – vicedirettore de Il Messaggero, Roberto Papetti – direttore del Gazzettino. Per partecipare è necessario registrarsi a questo link