Online – Women’s Art Indipendent Festival, il festival interamente dedicato ai diritti delle donne

Organizzato dall’associazione culturale l’Officina d’Arte OutOut in partnership con La Casa Internazionale delle Donne di Roma, si svolge interamente in streaming dal 10 al 13 dicembre. Quattro giorni di incontri e dibattiti con artiste, intellettuali, scienziate e giornaliste che si confrontano su cosa significa essere una donna oggi e su perché è importante continuare a parlare di diritti delle donne. Hanno già aderito importanti nomi del mondo della cultura e della scienza come: le attrici Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Donatella Finocchiaro, Nancy Brilli, Michelle Carpente, Giulia Di Quilio; la fisica Gabriella Greison; la scrittrice Jessa Crispin; la street artist Laika; il trio musicale Appassionant. Il W.A.I.F. è scandito da dieci incontri in diretta streaming (visibili sulla pagina Facebook della Casa Internazionale delle donne oltre che sulla pagina Facebook dell’Officina d’Arte OutOut), in cui si riflette su tematiche che vanno dal femminismo alla violenza, dall’emancipazione allo sdoganamento degli stereotipi.