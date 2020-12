Vivendi continua ad allargare la sua presenza nel mondo dell’editoria francese. Dopo l’ingresso nel capitale di Lagardere – per il quale è anche in corso uno scontro legale – la media company sta trattando in esclusiva con Gruner+ Jahr / Bertelsmann per acquisire il 100% di Prisma Media.

Filiale del gruppo tedesco Gruner + Jahr di proprietà di Bertelsmann, Prisma Media il gruppo editoriale numero uno in Francia, nella stampa e nel digitale, con 20 marchi leader nel settore riviste, da Femme Actuelle a Geo, a Capital, Gala e Télé-Loisirs.

“Questa acquisizione si adatterebbe perfettamente alla strategia di Vivendi, integrando l’ambito delle sue attività esistenti”, precisa una nota della media company francese, senza dare indicazioni sul valore dell’operazione, ancora soggetta alle autorizzazioni regolamentari. Secondo Vivendi una tale acquisizione offrirebbe “interessanti opportunità di collaborazione all’interno del gruppo e di sviluppo” per il titolo di Prisma”.