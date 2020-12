OneFootball, la piattaforma digitale dedicata alle news sul calcio, ha acquisito Dugout con l’ambizione di rimodellare il panorama dei media sportivi e dare vita alla più grande piattaforma digitale proprietaria nel mondo dei media calcistici.

Tra gli azionisti di OneFootball ci saranno i club fondatori di Dugout: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid, nonché il nuovo azionista, l’Olympique Marsiglia.

Dugout, si legge in una nota, contribuirà apportando la sua competenza globale in materia di video e la sua rete di distribuzione a OneFootball. Unendo le società verrà creata un’offerta di contenuti più completa, che includerà streaming OTT dal vivo, highlights, contenuti video dietro le quinte e di archivio, notizie, punteggi e statistiche.

L’esperienza digitale personalizzata di OneFootball sarà arricchita dal pacchetto di prodotti e piattaforme di Dugout, compresa la sua rete di oltre 110 editori premium, per raggiungere più di 85 milioni di utenti attivi mensili, a livello globale.

I club calcistici beneficeranno di una maggiore copertura di pubblico globale, approfondimenti sui dati e una migliore comprensione del coinvolgimento dei loro tifosi, creando nuove ed entusiasmanti opportunità dirette al consumatore e di monetizzazione.

I marchi e gli inserzionisti, grazie all’aggregazione dei dati dei tifosi di OneFootball con FanPro, l’esclusiva piattaforma di profilazione dei tifosi di Dugout, approfondiranno la comprensione del comportamento

del pubblico aumentando le opzioni di targeting.

Lucas von Cranach, CEO e fondatore di OneFootball, ha dichiarato: “La nostra acquisizione di Dugout andrà a beneficio dell’intero ecosistema calcistico: club, federazioni e leghe, saranno in grado di aumentare la copertura di pubblico e sfruttare i nostri efficaci approfondimenti sui dati per comprendere più a fondo il coinvolgimento dei loro tifosi. Il nostro marchio e i nostri partner pubblicitari avranno accesso a nuove opportunità, per raggiungere gli appassionati di calcio con un approccio locale su scala globale. Accogliere 10 delle più grandi squadre di calcio del mondo come azionisti è un’occasione speciale e lavoreremo a stretto contatto con loro, e con gli azionisti esistenti di OneFootball, per creare entusiasmanti opportunità dirette ai consumatori”.

“OneFootball, acquisendo Dugout, unisce due grandi società complementari e fonda la più grande azienda mediatica di calcio B2B e B2C del mondo”, chiosa Elliot Richardson, Presidente di Dugout. “La nuova attività combinata ricopre ora una posizione di rilievo per accelerare l’espansione e supportare i nostri partner nel panorama del calcio digitale in rapida evoluzione”, conclude Richardson.