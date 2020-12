Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano

A partire dal primo gennaio 2021, Luca Palermo ricopre le cariche di amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. La nomina è stata comunicata il 15 dicembre, dopo il Consiglio di Amministrazione dell’ente, e porta a conclusione il piano di successione aperto a seguito delle dimissioni del precedente ad, Fabrizio Curci, del mese di giugno 2020.

Già consigliere di Fiera Milano dal 2 ottobre, Palermo, 50 anni, è laureato in economia e commercio presso l’Università di Pavia e ha conseguito una specializzazione in general management all’Harvard Business School.

La sua carriera professionale si è principalmente sviluppata in settori orientati ai servizi. Dal 2018, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Edenred Italia, multinazionale impegnata nel settore delle soluzioni per le imprese. Negli anni precedenti è stato ad di Logista Italia, distributore di tabacco e convinience per i tabaccai in Italia. Dal 2009 al 2017 è stato ceo del Gruppo Nexive Italia. Ha inoltre maturato esperienze in ambito sales & operations in contesti multinazionali quali Vodafone e Johnson&Johnson.

Inoltre ha fatto parte del board della Fondazione Vodafone ed è stato membro del Cda di Agire – Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze, onlus dedicata al soccorso alle popolazioni colpite dalle più gravi emergenze umanitarie nel mondo.