Al via la prima edizione del Premio Ferpi per la Comunicazione e le Relazioni Pubbliche

Nasce il Premio FERPI per la Comunicazione e le Relazioni Pubbliche, per celebrare la professione del comunicatore e del relatore pubblico.

Annualmente, il comitato promotore assegnerà il premio ad una personalità che si sia distinta nel corso dell’anno per aver messo in campo percorsi di comunicazione di eccellenza, che abbiano avuto un impatto positivo sulla società, contribuendo al consolidamento dei valori di trasparenza, etica e fiducia.

La prima edizione del Premio, si legge in una nota, viene a coincidere con la celebrazione del 50esimo anniversario della fondazione della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Un anno unico e difficile per tutti, durante il quale i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione hanno svolto un ruolo determinante per le organizzazioni aziendali, le pubbliche amministrazioni e con esse l’intero sistema-Paese, contribuendo con contenuti, nuovi format e iniziative a compensare il distanziamento sociale e a mantenere per quanto possibile un clima di fiducia.

Durante la cerimonia di premiazione di martedì 22 Dicembre alle 18:00 – moderata da Ilaria Iacoviello, Giornalista SkyTG24 – interverranno: Rossella Sobrero, Presidente Ferpi, Alessandro Papini, Presidente Comitato Promotore del Premio FERPI per la Comunicazione e le Relazioni Pubbliche, Antonio Calabrò, Senior Advisor Culture Pirelli, con un keynote speech dal titolo “Rem tene, verba sequentur”, Amanda Succi, Delegata Ferpi Sicilia e la personalità che ritirerà il premio.

È possibile seguire la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook Ferpi