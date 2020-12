Milano – Addetto alla comunicazione sui social per la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano seleziona un Addetto alla comunicazione sui social che collabori alla creazione di una comunicazione efficiente ed efficace di progetti e attività del Museo attraverso i canali social verso differenti stakeholder.

Riporta a: direzione comunicazione;

Contratto: a tempo determinato (12 mesi);

Orario: full time;

Periodo di prova: 4 settimane

Job description

L’addetto si occuperà della gestione dei profili social del Museo per la comunicazione di progetti o la promozione di attività. Parteciperà come parte del team alla creazione di piani di comunicazione seguendo l’intero processo dal concept alla messa on air fino alla valutazione dei risultati.

Contribuirà alla gestione di social community e alle azioni legate al CRM (Customer Relationship Management).

In particolare, l’addetto Social Media Manager:

• gestisce i profili social media in coordinamento con la direzione comunicazione;

• collabora allo sviluppo di una social media strategy e alla creazione di piani di comunicazione per i differenti target;

• contribuisce alla produzione, alla pubblicazione e al monitoraggio di contenuti creativi originali (testi, foto e video) utili alla promozione di offerta, progetti e risultati per innovare continuamente la presenza sui diversi canali social;

• implementa le attività che mirano ad aumentare la visibilità del Museo e la comprensione del suo ruolo nella società;

• elabora strumenti e messaggi per acquisire, gestire e alimentare le social community del Museo;

• collabora alla creazione di campagne adv Facebook e Instagram;

• effettua analisi periodiche di sentiment/reputation e crea report;

• partecipa alla definizione di accordi con altri soggetti pubblici e/o privati.

Requisiti essenziali

• diploma laurea, master o corso di specializzazione affine alla comunicazione digitale;

• perfetta conoscenza dei principali social media;

• orientamento alla generazione di contenuti creativi ed al raggiungimento degli obiettivi;

• conoscenza della produzione audio-video (shooting e editing) per la creazione di contenuti social;

• conoscenza di strategie di engagement ed ottimizzazione cross-device/market;

• conoscenza delle piattaforme di pianificazione contenuti e di analisi dei social;

• passione e curiosità per i trend social della comunicazione;

• conoscenza ed esperienza dei principali formati, linguaggi e trattamenti dei canali on e off line;

• flessibilità nell’occuparsi di compiti diversi anche al di fuori degli ambiti di più stretta competenza;

• capacità di lavoro di squadra e di interrelazione personale;

• conoscenza lingua inglese (preferibilmente livello B1).

Modalità di presentazione della candidatura

Ai candidati in possesso di tutte le specifiche descritte è richiesto di inviare:

• curriculum vitae in cui si evidenzino il possesso dei requisiti essenziali di cui al punto precedente;

• lettera di motivazione che esplichi perché si è interessati a presentare la propria candidatura e che contenga un approfondimento dei requisiti essenziali richiesti e che indichi gli eventuali attestati dei quali si sia in possesso coerentemente con il profilo ricercato. Indicare in questa sede eventuali esperienze pregresse in materia di adv on line, di “nuovi” social e App (es. Tik Tok, Anchor), di produzione di contenuti video per i social o di piattaforme di pianificazione dei contenuti e di analisi.

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro venerdì 8 gennaio 2021 via email all’indirizzo recruiting@museoscienza.it indicando nell’oggetto “CV per candidatura Addetto Social Media Manager| Nome e Cognome del candidato”.