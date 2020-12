Graphic designer e art director a Milano

Sono specializzata in immagine coordinata aziendale e per eventi. Mi appassiona progettare marchi e logotipi per esprimere sinteticamente l’identità di un’azienda; amo sviluppare progetti editoriali spaziando fra libri, riviste e guide annuali. Mi entusiasma comunicare l’identità di un brand con i social e i nuovi media. Ho una pluriennale esperienza professionale nei settori ristorazione d’eccellenza, moda, bancario, assicurativo, alta tecnologia, pubblica amministrazione, politica, no-profit, grande distribuzione. Utilizzo abitualmente InDesign, Photoshop, Illustrator. Ho una conoscenza di base di WordPress.

Lavoro in autonomia e in team, seguo il progetto dalla fase creativa a quella esecutiva. Ho una completa conoscenza delle tecniche di stampa e pre-stampa. Coordino colleghi e fornitori, gestisco rapporti con i clienti. Ho un naturale orientamento al raggiungimento degli obiettivi e per il gioco di squadra.

Mi piacciono le sfide professionali, cambiare lavoro è di per sé una sfida.

Mi interessa crescere professionalmente in un ambiente che valorizzi le mie competenze e mi porti ad approfondire sempre più le sfaccettature dell’universo comunicazione.

Nome e Cognome: Luciana Saccomani

E-mail: luciana.saccomani@gmail.com