Infront ha introdotto il virtual advertising nella Lega Basket Serie A

In occasione di Segafredo Virtus Bologna – AX Armani Exchange Milano spazio agli effetti virtuali sugli spalti che hanno creato una coreografia in grado di riempire lo spazio solitamente destinato agli spettatori.



Prodotta grazie all’accordo di LBA con il suo Advisor commerciale Infront, che introduce per la

prima volta nel campionato di basket di Serie A la tecnologia che permette di realizzare infinite soluzioni, dagli spettatori virtuali a riproduzioni di loghi o immagini nei diversi momenti della partita.



Gli spalti della Segafredo Arena, riporta un comunicato, sono stati animati con coreografie digitali realizzate con sofisticati software, che hanno permesso di visualizzare non solo i loghi delle due squadre e della LBA, ma anche il title sponsor della squadra di casa. Una tecnologia non nuova per il mondo dello sport, che fa il suo ingresso nel campionato di basket di Serie A, segno della volontà di Lega di offrire ai club e agli sponsor modalità sempre nuove ed efficaci per comunicare con uno degli sport più popolari in Italia e nel mondo



“La tecnologia del virtual advertising si sta infatti affermando sempre di più e nel prossimo futuro rappresenterà una costante in tutti i grandi eventi sportivi. Per questo motivo noi di Infront siamo in prima linea nello sviluppo di questo nuovo mezzo di comunicazione, che può portare valore sia ai rights holders, sia alle aziende sponsor” ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy.