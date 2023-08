Top squadre di calcio più social: dominano calciomercato, Milan del ceo Furlani, Juve e Inter

Nella graduatoria social del mese del calciomercato rimane in testa il club di Gerry Cardinale, davanti a Juve e Inter, e con i destini di queste due squadre, in particolare, clamorosamente intrecciatisi dopo che Juan Cuadrado è passato ai nerazzurri e Romelu Lukaku è candidato a vestire la maglia bianconera. Dimenticare Paolino Maldini



Il nuovo corso rossonero, con tanti acquisti interessanti della gestione del ceo Giorgio Furlani – arrivato a fine 2022 – dopo la cessione dolorosa di Sandro Tonali, accende l’attenzione dei tifosi anche online.



Nelle stime di Sensemakers prodotte per Primaonline.it a luglio le interazioni del Milan salgono lievemente (39,8 milioni), con quelle dei bianconeri più vicine (35,3 milioni) e l’Inter a 28,6 milioni, che così riguadagna il podio e sorpassa nettamente la Roma (20,1 milioni).



Il club di Max Allegri però domina per videoviews, dall’alto di quota 158 milioni (su quattro piattaforme), con i nerazzurri secondi a 68 milioni e il club di Josè Mourinho terzo a 60 milioni.



Calciomercato: a giugno si vende, a luglio si compra



Il ranking delle Top 15 Squadre di calcio del mese scorso, quindi, cambia solo un poco rispetto a quello dei 30 giorni precedenti, ma con un calciomercato nazionale un po’ più frizzante dopo l’avvio funereo. A giugno, infatti, erano state soprattutto le cessioni all’estero dei campioni e il nuovo protagonismo della Lega dell’emiro Bin Salman a caratterizzare le discussioni sui media e in rete.

A luglio, con alcuni dei club top che hanno finalmente aperto i cordoni della borsa, la graduatoria di Sensemakers fa registrare numeri in crescita per le pagine social dei principali club calcistici nel confronto con il mese precedente. Fanno eccezione al trend positivo la Roma e il Napoli. Giallorossi e azzurri, del resto, non hanno fino alla fine del mese scorso condotto una campagna acquisti mirabolante e, anzi, i movimenti guardinghi sul mercato di questi due club hanno generato qualche preoccupazione nei tifosi. E forse si spiega così il raffreddamento della base social delle squadre.



Detto della fiducia social che finora ha accompagnato i movimenti della nuova dirigenza milanista, va ricordato che la crescita più significativa del mese appena passato in analisi è quella registrata dai bianconeri che vedono un incremento del 41% sul dato delle interactions e del 27% sulle visualizzazioni video. Il nuovo corso di Max Allegri, il possibile arrivo del ‘centravantone’ belga da Milano, il possibile sacrificio di Dusan Vlahovic, l’uscita di scena forzata di Leonardo Bonucci hanno attirato l’attenzione degli appassionati sulla politica de football director Cristiano Giuntoli.

L’Inter, dal canto suo, pur tardando a portare a casa il nuovo portiere ed il nuovo attaccante, a luglio risale la china e conquista la medaglia di bronzo, ma non brillando nella generazione e condivisione di video views.



I contenuti prodotti dai neroazzurri sono per lo più inerenti l’Inter Japan Tour 2023, con post che stanno facendo il pieno di like soprattutto su Instagram.



Il calo social capitolino? Colpa del mercato a lungo ‘fermo’, ma anche effetto naturale di una più contenuta vitalità editoriale. Nel mese di luglio i giallorossi riducono l’attività di pubblicazione rispetto a giugno; come nel mese precedente, i contenuti top riguardano l’attaccante dei sogni della squadra, l’ex bianconero Paulo Dybala.



Il Napoli, nonostante la leggera contrazione dei volumi delle metriche, di fatto, non vede un eccessivo calo di pubblicazione, visto che si resta comunque sopra i 300 contenuti diffusi anche a luglio.

Dietro Roma e Napoli, in graduatoria, si attesta la Nazionale Italiana che vede un calo tanto nelle interazioni che nelle video views; un decremento che è però dovuto a una drastica riduzione dell’attività sportive e, ovviamente, di pubblicazione di contenuti rispetto al frizzante mese di giugno. I due contenuti più performanti condivisi dagli azzurri riguardano la esaltante vittoria della compagine Under 19 nella rassegna europea (la finale vinta sul Portogallo si è svolta il 16 luglio, gli Azzurri non trionfavano nella manifestazione da 20 anni).



Dopo la squadra guidata da Roberto Mancini, nella top 15 appaiono in fila al settimo posto la Fiorentina, all’ottavo la Lazio, con il neo promosso Cagliari al nono. Unico nuovo ingresso all’interno del ranking di luglio è la quattordicesima posizione della Salernitana, al posto dell’Hellas Verona. Tra i club della serie cadetta sono presenti la Sampdoria (dodicesima) e il Parma (quindicesimo).

Best performing post. Ronaldo e Diaz, effetto nostalgia



Interessante l’analisi della produzione top di contenuti dei tre club sul podio. Nella classifica dei Best Performing Post la modalità video prevale in tutti e tre i casi. Ma è più di tutti la Juventus a spingere su questo formato con l’ausilio della piattaforma TikTok che porta il club bianconero in testa con un certo vantaggio sugli altri due club.



Il torneo giocato negli Usa, e poi due contenuti nostalgici su Cristiano Ronaldo sono al vertice degli interessi sollevati in Rete dai bianconeri. In casa Milan, invece, in tema sfide pre-campionato e nostalgia, è l’incontro con l’ex Brahim Diaz, tornato al Real Madrid a caratterizzare una fase di pre season in cui emerge per la squadra, dopo l’addio di Paolo Maldini, il ritorno in scena di Franco Baresi.

In casa Inter a dominare la scena, come detto, il tour giapponese e la sfida con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, con l’abbraccio di quest’ultimo e Lautaro Martinez a furoreggiare su Instagram.

Nel Ranking delle Paid Partnership



Il calcio mercato a luglio stimola l’interesse social dei tifosi, ma coincide con una minore attività di sponsorship dei contenuti prodotti e distribuiti. Unica eccezione alla regola il Milan. Difficile costruire una Top Five, nella top 3 di Sensemakers si fanno notare Sampdoria e Fiorentina. La prima per una partnership con Macron, il brand che realizza e distribuisce abbigliamento e accessori per lo sport, ed è presente all’interno della Top 3 di Facebook guidata da un contenuto Milan con best sponsor Puma e con al secondo posto il NapoliMentre la Fiorentina conquista il terzo posto su Instagram con EA Sports FIFA, con Milan/Puma sempre alleanza leader. È interessante notare come all’interno della classifica delle Best Paid Partnership non manchino mai post di collaborazione tra club e società di videogiochi.