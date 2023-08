Mancini vola in Arabia. Il sindaco Ricci vuole Tamberi come testimonial delle Marche

Servono “messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi” l’idea del primo cittadino di Pesaro

La decisione di Roberto Mancini di lasciare la nazionale, dopo 5 anni da CT, potrebbe costare all’allenatore marchigiano non solo il posto nel cuore dei tifosi azzurri.

Nel giorno in cui dovrebbe esserci la presentazione ufficiale per il suo nuovo ruolo alla guida della nazionale saudita, Mancini è diventato bersaglio delle critiche di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che in una nota ha proposto di silularlo da testimonial della Regione Marche. Sostituendolo con Gianmarco Tamberi, atleta azzurro fresco vincitore dell’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest.

Vicenda “brutta e triste”

“Alla faccia della Patria. Brutta e triste la vicenda di Mancini e la nazionale. Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per andare ad allenare l’Arabia Saudita”, ha scritto Ricci, esponente Pd.

“Senza ipocrisia sappiamo bene che il calcio funziona così purtroppo, ma la nazionale non dovrebbe essere trattata come un club. Gli azzurri sono il nostro orgoglio, rappresentano un forte senso di appartenenza popolare, qualcuno direbbe ‘patriottismo’. Mancini, che va ringraziato per l’Europeo vinto, ha scelto di arricchirsi ulteriormente dando poca importanza alla sua immagine, che ne esce danneggiata da questa vicenda”.

Tamberi come nuovo volto

“Per questo, ha precisato il sindaco di Pesaro, propongo alla Regione Marche di recedere dal contratto che vede Mancini nostro testimonial turistico. Abbiamo bisogno di messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi. In questo momento credo che l’immagine miglior nel mondo per le Marche sia quella di Gianmarco Tamberi (già testimonial social), grande campione che ha compiuto un’impresa storica”.

“Abbiamo bisogno di una Regione che salti più in alto, e stavolta la sostituzione dobbiamo farla noi: fuori Mancini, dentro Tamberi come testimonial unico delle Marche”, ha concluso.