Torna online il ‘Corriere di Maremma’

Come preannunciato durante i festeggiamenti per i 40 anni della testata, il 15 settembre tornerà in vita, anche se solo online e con il nome ‘Corriere di Maremma‘, l’edizione grossetana del gruppo umbro Corriere, già presente in Toscana a Siena e Arezzo.

Una precedente edizione locale maremmana era rimasta in vita e in edicola dal edicola dal 13 aprile 2002 al 6 ottobre 2015.



“Per noi è un ritorno importante in questo territorio perché proprio il Corriere di Maremma da molti è considerato una testata storica di questa provincia toscana”, dice il direttore del ‘Corriere’, Sergio Casagrande. “Una testata alla quale – grazie ai follower rimasti a lungo legati ai nostri social, seppure inattivi, e alle tante richieste di tornare in attività – tanti lettori sono rimasti affezionati anche in questi otto lunghi anni che hanno visto le pubblicazioni interrotte”.

“Proseguiamo, quindi, il nostro piano di rilancio e potenziamento, con la riapertura di ben sei redazioni locali, l’aumento della foliazione, nuove assunzioni e le pubblicazioni del gruppo che salgono a dieci, tre quotidiani in edicola, Umbria, Siena e Arezzo, quattro online e tre supplementi mensili”.