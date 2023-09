Mostra Venezia. Sergio: una Rai mai vista prima, grande orgoglio per i premi

“Orgoglio: credo sia questa la parola che meglio descrive lo stato d’animo della Rai dopo la 80. Mostra del Cinema di Venezia. E’ l’orgoglio per i premi vinti dai film coprodotti da Rai Cinema, a partire dal Leone d’Argento per Matteo Garrone e il suo “Io Capitano”, una pellicola di estrema attualità. Orgoglio per quanto la stessa Rai Cinema ha portato a Venezia, con un numero mai così ampio di film di grande qualità. Orgoglio, infine, per essere stati Host Broadcaster della rassegna, portandola in tutto il mondo, con Rai Movie canale ufficiale”. A dichiararlo è l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio all’indomani della chiusura della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, di cui il Servizio Pubblico è stato protagonista come mai in passato.

“Essere stati a Venezia con tanti titoli e tanti riconoscimenti – prosegue Sergio – è la dimostrazione che la Rai è vicina con grande concretezza al mondo del cinema e ne è essa stessa soggetto attivo. Una vicinanza che si è tradotta anche in un eccezionale sforzo produttivo, con oltre 130 ore di trasmissione su tutti i media del Servizio Pubblico che hanno raccontato Venezia in tutte le sue sfaccettature, anche grazie al grande lavoro della sede Rai di Venezia e della Tgr Veneto, oltre a quello dei giornalisti e dei lavoratori di tutte le testate e le reti Rai presenti. Sono tutti loro l’ultimo motivo del grande orgoglio con cui Rai torna da Venezia”.