Top programmi tv di informazione più social. Vince il Tg3; le news battono i talk

targati Rai3. A Rete4 tre ‘slot’ con ‘Zona Bianca’ – tra le poche trasmissioni con air nelle ferie estive – premiata col terzo posto. In vetta il Tg3, sono presenti in classifica anche ben sei diverse edizioni delle news regionali della Rai. La graduatoria social dei Tgr…

In luce le news. In un contesto agostano in cui i palinsesti tv sono stati inevitabilmente poveri di programmi freschi, nella classifica social dei brand d’informazione realizzata per Primaonline.it da Sensemakers vince il Tg3 davanti al TgLa7.

Al terzo posto però si colloca ‘Zona Bianca’, programma di approfondimento quotidiano di Rete4 rimasto ‘live’ anche nei momenti più caldi ma commercialmente più spenti della stagione televisiva.

Nel cuore dell’estate a postare più contenuti in rete sono, per una questione fisiologica, le macchine social degli appuntamenti con le news. E così nella graduatoria le macchine social degli appuntamenti con le news sono anche quelle che riescono ad ottenere più interazioni e visualizzazioni.

Il tg di Mario Orfeo fa il botto con le video views

Il Tg3 prevale sugli altri programmi con 422 mila interazioni sulle cinque principali piattaforme e, in particolare, con oltre 15,6 milioni di video views registrate su Facebook, YouTube, X e TikTok.

Il TgLa7 raggiunge quota 146mila interazioni e 1,7 milioni di views e fa meglio di ’Zona Bianca’ (100mila interazioni), che però lo batte sul secondo indicatore di performance e porta a casa ben 4,3 milioni di video views.



Dopo due dei Tgr e ‘Blob’, il Tg2, invece, si staglia al settimo posto con 81mila interazioni, ma con ben 1,5 milioni di video views. Sono quindi – detto di ‘Zona Bianca’ – solo cinque i ‘programmi’ di approfondimento presenti in top quindici, di cui una sola un new entry (per Rai1 ‘Uno Mattina Estate’); mentre Rete4 schiera oltre al brand della trasmissione di Giuseppe Brindisi anche ‘Fuori dal coro’ e ‘Contro Corrente’.

In graduatoria si osserva il calo di ‘Report’, che da luglio ad agosto passa dalla prima all’ottava posizione per engagement a seguito dello stop estivo iniziato lo scorso 10 luglio (con meno di 100 contenuti pubblicati ad agosto contro gli oltre 350 di luglio).

Territorio e social: vince la TgR campana ma il Friuli è più forte sulle video views

Quindi sono 10 i brand di news presenti in classifica. E di questi ben otto sono marchi della Rai. Vale la pena osservare come Viale Mazzini schieri sei Tg regionali, a testimoniare la capillarità e i riflessi multimediali del lavoro di queste redazioni locali.

La sotto-graduatoria in questione, a volerla estrarre, mette in fila al primo posto la TgR della Campania (quarta nella graduatoria assoluta con 97mila interazioni), al secondo quella del Trentino (a 83 mila), al terzo quella del Friuli Venezia Giulia (con 73 mila interazioni e ben 1,3 milioni di visualizzazioni), al quarto quelle del Veneto e dell’Alto Adige a pari merito (23mila), al sesto quella della Toscana (quindicesima assoluta con 11 mila interazioni).

Best performing post: il racconto della cronaca estiva nei contenuti vincenti

Gli scontrini ‘pazzi’, le violenze sulle donne, i salvataggi e le disgrazie in alta montagna, i funerali a Milano di Toto Cutugno.

La rassegna dei ‘best performing post’ (su tre piattaforme) – con la citata prevalenza del racconto di flusso sull’approfondimento – finisce per fornire una panoramica abbastanza completa dei fatti importanti verificatisi nell’arco del mese. Con un focus ancora più territoriale che viene garantito dalla presenza in graduatoria social dei tanti tg regionali.

A far lievitare le performance del Tg3 – primo su Facebook, quarto su Instagram e primo su X/Twitter – sono i contenuti postati assai ‘larghi’ per genere. Si va dal salvataggio miracoloso della bimba caduta dal quarto piano e intercettata dalle braccia di un passante, fino allo stupro della ragazza al Foro Italico a Palermo, passando per la solidarietà alle donne mussulmane espressa da una manifestazione triestina. Il TgLa7, invece, è in vetta ai ‘best post’ di Instagram riprendendo Ermal Meta (“Quando subisci uno stupro il dolore dura sempre.”).



Tra i performing post del programma di ‘Report’, secondo su Instagram e terzo su X, oltre al recupero di alcuni reportage di archivio su fatti di cronaca e attualità, anche contenuti di lancio della nuova stagione del programma, che avrà inizio ad ottobre ed andrà in onda la domenica. In tema ‘promo’, ‘Fuori dal Coro’ si colloca sia nella classifica dei ‘best’ di Instagram che in quella di X con un contenuto di anticipazione in vista della ripartenza del programma, avvenuta il 6 settembre.

Infine David Beckham sulla Costiera Amalfitana (Tgr Campania), le prodezze dei vigili del fuoco di Pejo (Tgr Trentino), gli ‘animali giganti’ che sbucano dai muri delle case della Pedemontana (Tgr Friuli) portano il focus anche in provincia.