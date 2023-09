‘La grande bellezza’ dello Sport a Trento. Cairo: per il Festival dimensione internazionale

Sesta edizione per la manifestazione organizzata dalla Gazzetta e Trentino Marketing. Per la prima volta in programma la presentazione del Giro d’Italia

Dal 12 al 15 ottobre è in programma a Trento il sesto Festival dello Sport, dal titolo ‘La grande bellezza’. Organizzata da Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, la manifestazione nel 2022 ha registrato numeri interessanti, con 50mila persone in presenza e 20 milioni in collegamento streaming dall’Italia come dall’estero.

“Sono numeri importantissimi”, ha sottolineato con soddisfazione da Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs Media Group, alla presentazione milanese, definendo il Festival “un momento internazionale”.

“Trento sembra città fatta apposta per il Festival dello Sport”, ha aggiunto Cairo riferendosi alla città ospitante, inserita anche nel novero delle sedi per i giochi di Milano Cortina 2026.

Urbano Cairo (Foto Ansa)

Plauso di Malagò

Una soddisfazione che sembra condividere anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Il Festival di Trento l’ho visto nascere ed è stata una scommessa stravinta”. “E’ un fiore all’occhiello del sistema sportivo italiano”, ha continuato, “rappresenta un valore aggiunto: lì si respira un’aria di compartecipazione e ci si diverte”.

Paolo Bellino ad di Rcs sport

La presentazione del Giro

Tra gli incontri e gli appuntamenti in calendario, particolare rilievo avrà, il 13 ottobre alle 18.30, la presentazione del Giro d’Italia, che per la prima volta avverrà a Trento.

“E’ una grande promozione del sistema Italia”, ha detto a proposito del Giro Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing, ricordando che nella regione la corsa ha “tagliato” 99 arrivi di tappa.

VIDEO – Ernesto Colnago imprenditore ex ciclista su strada, famoso costruttore di bici da corsa e fondatore omonima azienda





Il primo passo verso l’edizione 107 della corsa, in contemporanea con la presentazione del Giro Women, sarà anticipata anche dall’a presentazione’esposizione dei risultati di uno studio sulle ricadute economiche del ciclismo per l’Italia. E insieme da una mostra con alcuni esemplari firmati da Ernesto Colnago che hanno fatto la storia delle due ruote.

Attesi all’evento Filippo Ganna e Tadej Pogacar, Vincenzo Nibali, ma anche Giuseppe Saronni e Franco Balmamion, per l’ingresso nella Hall of fame del Giro.

Nella foto un momento della presentazione, con Maurizio Rossini ceo di Trentino Marketing e Gianni Valenti, vicedirettore vicario La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival

Gli sportivi

Tra i volti noti che arriveranno a Trento, Roberto Baggio sarà ospite della cerimonia di apertura. Poi tanti volti del mondo del calcio: da Ronaldhino a Andrij Shevckenko, da Karl Heinz Rumenigge a Jean Pierre Papin, con la possibile presenza di altri Palloni d’oro.

Ma anche Iker Casillas, Andrea Pirlo e Claudio Marchisio, Beppe Marotta, Andrea Barzagli e Zlatan Ibrahimovic, dopo il recente addio al calcio. Ma anche Antonio Conte e Paolo Scaroni, Giovanni Carnevali, Lorenzo Casini e Daniele De Rossi.

Per le altre discipline, anche Stefano Domenicali, Jacques Villeneuve e David Coulthard per la Formula 1, l’ex Superbike Carl Fogarty, Marc Girardelli per lo sci e l’icona della racchetta Boris Becker.