Regione Lombardia: premiazione itinerante per le attività storiche

L’assessore Guidesi: presidio sociale e riferimenti fondamentali per la filiera

Premiazione a Palazzo Lombardia per 52 attività storiche milanesi. L’iniziativa fa parte delle attività che la Lombardia patrocina dal 2004 per valorizzare esercizi commerciali e artigianali presenti da tempo sul territorio, attivi senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Nel 2023, in tutta la Lombardia sono 400 le attività che riceveranno il riconoscimento, portando a 690 il numero delle piccole imprese premiate.

Per il secondo anno consecutivo, il marchio identificativo verrà consegnati in modo itinerante, direttamente nei territori provinciali, su iniziativa di Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico, in collaborazione con le Camere di Commercio.

Guido Guidesi con Giancarlo Panizza, presidente gurppo della grande distribuzione ‘Il gigante’

“Rappresentano un presidio sociale e sono fondamentali per la nostra filiera economica”, ha detto Guidesi a proposito degli esercizi premiati, promettendo il continuo sostegno della Regione.

“Spesso si tratta di esercizi a conduzione familiare: storie di persone che, generazione dopo generazione, vincono la sfida quotidiana del lavoro e sanno restare competitivi”, ha aggiunto. Ribadendo anche: “queste realtà sono il cuore pulsante del tessuto economico lombardo che, in tutti questi anni, nonostante le difficoltà, sono state in grado di resistere e innovare. Commercianti e artigiani che rappresentano anche un presidio sociale delle Comunità: un orgoglio per tutta la Lombardia”.

All’appuntamento, il primo di 12, con Guidesi affiancato dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, e il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli.

“Premia attività che producono benessere e, attraverso il loro ruolo storico, contribuiscono a costruire la memoria collettiva. Mai come ora le attività commerciali e artigianali hanno un grande valore sociale e sono indispensabili per la vivibilità, la sicurezza e l’attrattività dei territori”, ha rimarcato Sangalli.

Presenti alla cerimonia Alfredo Zini, presidente Club Imprese storiche, Confcommercio Lombardia; Andrea Painini, vicepresidente Confesercenti Lombardia; Gianni Barzaghi, vicepresidente Confartigianato Lombardia; Stefano Binda, segretario generale Cna Lombardia; Marco Accornero, segretario generale Claai Lombardia; Mauro Sangalli, segretario Casartigiani Lombardia; e il consigliere regionale, Riccardo Pase.