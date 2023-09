Italian Padel Awards. A Roma la notte degli Oscar del padel

L’Italia del padel assegna i suoi Oscar. Si è tenuta giovedì 14 settembre la seconda edizione di Italian Padel Awards, la serata di gala organizzata dal Corriere dello Sport-Stadio e Sport e Salute – sponsorizzata fra gli altri da Sky Sport, Tuttosport e Rds – e dedicata a una delle discipline più in ascesa al mondo.

Solo in Italia, si contano oltre un milioni di appassionati con un boom di tesseramenti alla Fitp e di affiliazione da parte di campi e società. Numeri che vanno incontro a una forte risonanza se si guarda alla scena mondiale, con oltre 25 milioni di giocatori in tutto il mondo che trovano in Spagna e Argentina il proprio baricentro sportivo – rispettivamente 6 e 2 milioni di praticanti – .



Da sinistra, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni, il direttore generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro e il presidente del Coni Luigi Malagò

A luglio, il Washington Post ha “candidato” il padel a disciplina olimpica, obiettivo dichiarato della Fip – la federazione internazionale presieduta da Luigi Carraro e alla quale aderiscono 72 organismi tra cui la Fitp – e supportato dall’enorme seguito riscontrato al Premier Padel Tour 2022 con circa 200 mila spettatori in tutto il mondo, di cui 57 mila in Italia durante le tappe di Roma e Milano.

In Italia inoltre, la disciplina continua a prendersi la scena con manifestazioni dal forte appeal come l’Italy Major Premier Padel, sponsorizzato da Bnl, già title sponsor degli Internazionali di tennis e promosso con il contributo di Francesco Totti – uno degli ambasciatori più rappresentativi del padel – e il 6° tennista al mondo Jannik Sinner.

L’ex capitano della Roma ha risposto presente anche agli Awards del Foro Italico, dove nel pomeriggio ha sfidato la squadra capitanata dall’ex compagno in azzurro Demetrio Albertini. Sette invece le categorie premiate: Legend (Seba Nerone, Arturo Coello, María Pilar Alayeto, María José Alayeto), Rising Star (Pablo Cardona), Team, Club (Nazionale Italiana, Circolo Canottieri Aniene), Coach (Oasj Padel), News, Tournament (Manu Martin), Ambassador (Francesco Totti, Giuseppe Signori, Diletta Leotta) e Italians (Giulio Graziotti, Carolina Orsi). Premiato anche nella categoria news il blog Mr Padel Paddle.

Il padel in Sicilia

Terza regione per numero di campi padel presenti sul territorio, con un numero crescente di appassionati, la Sicilia sale sul palco dei Padel Awards per ricevere il premio che segna un riscatto nella rincorsa ai valori dello sport che da anni vede il meridione confrontarsi con difficoltà strutturali ed economiche. “Il Padel e lo sport in generale fanno bene al turismo”, ha dichiarato la rappresentate dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo Regione Sicilia Elvira Piraino

Cupra Padel Tour

Tra i partner ufficiali di Italian Padel Awards c’è anche Cupra, il brand spagnolo di casa Seat campione di vendite con i modelli Formentor e Born, che si è così aggiudicato una delle sponsorizzazioni più appetibili visti i numeri dei “contagi” da padel. Nel 2020, la compagnia ha dato il via – in collaborazione con Gazzetta dello Sport – al torneo Cupra Padel Tour. La terza edizione ha raggiunto l’Italia a maggio e si concluderà a ottobre 2023.