Digitale, Italia in miglioramento. Viola (Dg Connect): vicina alla media Ue

Migliora il livello di digitalizzazione in Italia. A segnalarlo Roberto Viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea.

In risalita sulla media Ue

In collegamento da Bruxelles, agli Stati Generali della Fibra organizzati da Open Fiber con la Regione Veneto, Viola ha citato i dati del nuovo indice Desi (Digital Economy and Society Index) che verrà presentato prossimamente, questa settimana.

“Il Paese ha fatto grandi passi avanti, risalendo l’indice Desi”, ha spiegato, specificando che “più o meno su tutti gli indicatori l’Italia sta arrivando a una media europea in qualche caso facendo pure meglio”.

C’è un però. “Lo sforzo richiesto all’Italia è più alto che in altri paesi (mancando le connessioni via cavo, ndr) e servono investimenti privati importanti”, ha puntualizzato.