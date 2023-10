Sergio Rodriguez è il nuovo Creative lead di Epik

Un altro manager creativo di lungo corso arriva in Epik. Sergio Rodriguez, otto leoni vinti a Cannes ed una carriera trascorsa nei più grandi network, diventa creative leader della realtà di cui è ceo Massimo Costa.

Grande fermento per Epik, dove ora è ufficiale l’ingresso nella struttura di Sergio Rodriguez. Dopo aver annunciato l’acquisizione di Johannes e la nascita di EPIK/Johannes, nonchè l’arrivo da Gogle di Marco Cremona, la struttura di cui è fondatore e capo Massimo Costa ha nominato Sergio Rodriguez come nuovo creative lead.

La nota dell’azienda sottolinea che “Rodriguez è stato tra i pionieri nell’incorporare le tecniche cinematografiche nella narrazione commerciale”, lavorando per una vastissimo numero di clienti di varia tipologia.

A lui si devono campagne e saghe entrate nell’immaginario popolare con Mulino Bianco, Pampero, Tim, Pirelli e Campari. A Cannes ha vinto otto Leoni, ma si è aggiudicato riconoscimenti anche ai Clio Awards e agli Epica Awards.

“Sono orgoglioso di portare la mia esperienza e la mia professionalità all’interno di una squadra di grandi talenti per scrivere insieme un nuovo capitolo della storia di EPIK. È un momento in cui l’imprenditoria italiana sta affrontando molte sfide e riteniamo che necessiti come non mai di un aiuto per dare valore alle marche” ha dichiarato Rodriguez.

Massimo Costa, ha commentato: “Abbiamo lavorato insieme a Sergio per tanti anni: lo stimo per la sua professionalità e sono certo che il suo supporto sarà per noi essenziale”.