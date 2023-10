Top squadre di calcio social: Juve triste senza Champions. L’Inter batte il Milan e lo sorpassa

E’ ripartita la coppa dalle grandi orecchie e per i tifosi juventini è stato duro constatare di essere fuori dai giochi europei. Ma anche le vittorie senza gioco non giovano ai bianconeri, rimontati dalle milanesi sui social, ma anche su Auditel.

La vittoria per 5 a 1 nel derby porta l’Inter davanti al Milan, ma di misura.

Prima la Juventus (34,2 milioni di interazioni), seconda l’Inter (33,8 milioni) e terzo il Milan (33,5 milioni) sul podio della classifica delle squadre di calcio social di settembre elaborata per Primaonline da Sensemakers (cinque piattaforme analizzate).

La graduatoria cambia un poco se si considerano le video views (4 piattaforme monitorate), con i bianconeri sempre in vetta (146 milioni), ma stavolta davanti ai rossoneri (83 milioni) e al Napoli (71,3 milioni), con la Roma a 53,8 milioni e l’Inter solo quinta a 49 milioni.

E’ cambiato il contesto

Ad agosto era ripartito il campionato, c’erano stati gli ultimi colpi del calciomercato, l’abbandono inatteso di Roberto Mancini della Nazionale. Così non sorprendono le prestazioni complessivamente in calo del ‘movimento’.

La classifica delle Top 15 Squadre di calcio vede numeri inferiori (sia su interazioni che su visualizzazioni video) nel confronto con il mese precedente.

Juve, leader in riassetto

Le ragioni del calo della Juventus sono anche ‘economiche’. Quella che si è aperta per i bianconeri è una stagione all’insegna della sostenibilità dei conti. Il gioco e le vittorie ‘corto muso’ della squadra di Max Allegri, per giunta, non eccitano certo il tifo. Parzialmente depresso, inevitabilmente, per la mancata partecipazione alla Champions League che, proprio a settembre, è iniziata con i match dei gironi.

Rispetto al mese precedente la Juve perde circa 10 milioni di interazioni e quasi 80 milioni di video views. E vale la pena registrare che nelle prime cinque giornate per i ‘gobbi’ sono arrivati numeri in marcata flessione anche da Auditel, riguardanti gli ascolti.

Il caso Roma

Un altro calo rilevante di prestazioni, a settembre, è stato quella della Roma, seconda ad agosto.

I giallorossi scendono al quarto posto con 18,8 milioni di interazioni, somatizzando il declino del carisma e dei risultati di Josè Mourinho.

La Roma registra un saldo negativo su interazioni (-40%) e video views (-50%), che però è ovviamente collegato anche a una contrazione dei contenuti pubblicati (-12%), evidente soprattutto su TikTok che il mese prima aveva trainato, invece, gli alti volumi di visualizzazioni video.

Milano è vivace

A vedere crescere in maniera sostenuta interazioni e video views sono state le due squadre milanesi, con l’Inter che ha conquistato il secondo posto assoluto sulla spinta della vittoria nel derby e delle buone prestazioni in Coppa.

Se per i neroazzurri i post più ingaggianti si concentrano tutti su Instagram, per i rossoneri i migliori risultati del mese si concentrano tutti su TikTok, in maniera analoga, almeno in parte, a quanto succede con i contenuti della Juventus.

Oltre al Milan (+13%), premiato dai propri tifosi sui social nonostante l’ennesima batosta contro i cugini, ma dopo avere reagito portandosi a casa diverse vittorie, tra cui quelle contro Lazio, Hellas Verona e Cagliari, a settembre sono risultate in crescita anche le performance del Napoli.

Napoli in trambusto

Il club di Aurelio De Laurentis si è parzialmente ripreso dopo le sbornie, ma anche le partenze e le delusioni post scudetto. Confermandosi quinto nella top 15 di settembre, il club ha fatto registrare una crescita tanto nelle interazioni (+30%) quanto nelle video views (+210%).

Con oltre mille contenuti pubblicati, la miglior performance social degli azzurri si registra grazie a TikTok, con i primi tre contenuti che da soli eguagliano il volume di video views totalizzato dalla squadra nell’intero mese di agosto (23M).

Dieci sopra quota un milione

In progresso anche le performance social del Torino di Urbano Cairo (decimo con 1,3 milioni di interazioni), e anche quelle della Nazionale Italiana di calcio (sesta a quota 6,7 milioni), che a settembre ha visto esordire il neo-ct Luciano Spalletti.

Settima, ottava e nona in graduatoria sono state Lazio, Fiorentina, Atalanta, completando una top10 sopra in cui tutte le presenze sono rimaste sopra la soglia del milione di interazioni.

Unico nuovo ingresso all’interno del ranking di settembre è la quindicesima posizione del neopromosso Frosinone che, pur registrando un calo nelle interazioni (432mila ad agosto contro 336mila a settembre), beneficia delle peggiori performance delle altre squadre in ambito social.

Parma e Sampdoria, tredicesima e quattordicesima, rappresentano la Serie B in top 15.

Best performing post: nostalgia del ‘Polpo’

All’interno della classifica dei Best Performing Post di settembre, dei primi 3 club per interazioni – Juve, Inter e Milan – solo i nerazzurri fanno registrare tutte le proprie migliori performance su Instagram, con, tuttavia, volumi di interazioni per singolo post mediamente più bassi nel confronto con Juventus e Milan. Il miglior contenuto del mese è il video pubblicato dai bianconeri su TikTok relativo al gol annullato per fuorigioco di Paul Pogba a Empoli, una settimana prima della notizia della positività del ‘polpo’ al testosterone. Rimarrà scolpito nella memoria come ultimo gesto tecnico rilevante del centrocampista francese nel nostro campionato e in maglia juventina?

Due post su tre tra quelli nerazzurri, sono ovviamente collegati alla vittoria nella stracittadina.

Paid partnership: Puma e Acqua Lete al top col Milan

Tra le attività sponsorizzate, best sponsor del miglior post milanista su Facebook è Acqua Lete. Mentre su Instagram il contenuto rossonero migliore è sostenuto ‘soprattutto’ da Puma.

Nel ranking delle Paid Partnership, a settembre Facebook registra un numero maggiore di contenuti brandizzati, con ottime performance e una costante presenza delle collaborazioni con le società di videogiochi. Il Milan rimane leader su più fronti: per numero di sponsor per contenuti pubblicati e per interazioni complessive generate.

Da segnalare l’ingresso di un nuovo sponsor, Sartoria Cardona, in partnership con la Lazio, e in generale del Lecce, che figura per la prima volta da inizio anno nella Top 5 delle paid partnership su Facebook.