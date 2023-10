Giorgio Armani sceglie Dentsu Creative e sei testimonial

Ci si trova sempre di fronte ad un bivio decisivo. Ines Rau, Miriam Leone, Sahel Rosa, Lily Allen, Yao Chen e Lauren Wasser sono le sei protagoniste che su armani.com e sui canali digital e social della maison italiana raccontano in questa chiave la propria storia personale, focus di un progetto di empowerment femminile

Giorgio Armani ha scelto Dentsu Creative e Denstu Creative Studios per realizzare una campagna che è pure un progetto di empowerment femminile di lunga durata. In prima fila, in questo terzo capitolo dell’impegno, a raccontare la loro storia ci sono Ines Rau, Miriam Leone, Sahel Rosa, Lily Allen, Yao Chen e Lauren Wasser (https://www.armani.com/it-it/experience/giorgio-armani/crossroads).

Si parte con un video teaser che presenta le nuove protagoniste del progetto. La modella e attivista Ines Rau, nota per il suo impegno nelle questioni globali, nonché prima Playmate transgender nella storia. Miriam Leone, una delle attrici italiane più apprezzate per la sua forte personalità e determinazione.

L’attrice e attivista Sahel Rosa, nata in Iran durante la guerra, che nel 2009 ha raccontato la sua storia nell’autobiografia “From War Zone to Actress”. Lily Allen, cantautrice e attrice di fama internazionale. L’attrice, produttrice e filantropa cinese Yao Chen, nel 2015 tra le “100 donne più potenti del mondo” di Forbes. E Lauren Wasser, modella e attivista colpita dalla sindrome da shock tossico che nel 2012 l’ha condotta all’amputazione di entrambe le gambe.

A partire da mercoledì 11 ottobre fino al 14 novembre, i sei episodi di “Crossroads – Season 03” saranno pubblicati settimanalmente su armani.com e i canali social di Giorgio Armani.