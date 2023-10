Telenova scommette su tecnologia, più contenuti e sinergie per allargare l’audience

Sviluppi tecnologici per Telenova. L’emittente catolica milanese del Gruppo Editoriale San Paolo, che nel 2023 festeggia i 45 anni, ha lanciato una app per smartphone (iOS e Android) e smartTv (Samsung, LG, Android, Amazon Fire Tv) per la diffusione del live streaming e delle trasmissioni on-demand.

Sviluppata dalla software house trentina Rievoluzione.it e dalla società toscana Rubidia, la novità punta ad allargare la platea degli utenti in tutta Italia, superando il tradizionale bacino di Telenova, concentrato in Lombardia, Piemonte orientale e Piacentino.

Lo switch-off del digitale

Ma non è l’unico aggiornamento. Approfittando dello switch-off del digitale terrestre iniziato nel marzo 2022, Telenova, ricorda una nota, ha anche portato avanti l’implementazione dello standard HbbTv (Hybrid Broadcast Broadband Tv), che “consente la combinazione di contenuti televisivi tradizionali con altri contenuti interattivi accessibili dal telecomando forniti tramite una connessione Internet”.

Più contenuti in sinergia

“Contiamo molto su questa opportunità tecnologica per consolidarci come televisione multimediale e allargare la nostra utenza”, ha ribadito il direttore di Telenova Roberto Ponti (a sinistra).

Ricordando come i contenuti dell’emittente uniscano l’informazione di servizio a quella religiosa – anche in convenzione con la diocesi di Milano -, dedicando spazio a sport e approfondimento, e potendo contare anche su singergie con Famiglia Cristiana e Credere, parte dello stesso gruppo editoriale.

Aspetto quest’ultimo sottolineato anche da don Giuseppe Musardo (a destra), direttore generale del Gruppo editoriale San Paolo: “Stiamo lavorando molto sulla collaborazione all’interno della nostra media company”, ha detto. “Abbiamo autori di libri e firme del giornalismo che possono contribuire alla produzione di contenuti di livello che s’ispirino a ciò che il nostro fondatore, il beato Giacomo Alberione, intendeva come presenza intelligente e innovativa nei mezzi di comunicazione sociale: favorire una lettura dei fatti alla luce del Vangelo”.