Costa Crociere fa il 75° compleanno. Eventi, pubblicità e (forse) ancora Sanremo…

Anniversario con celebrazioni in grande stile per Costa Crociere. E dando una spinta forte alla nuova piattaforma di comunicazione. L’ad Mario Zanetti racconta il momento cruciale della compagnia. Dopo il periodo della pandemia, nell’ultima trimestrale la svolta molto positiva nell’andamento del business. Il contesto geopolitico costantemente precario, la sfida della sostenibilità…

Compleanno memorabile per Costa Crociere. Nell’ultimo trimestre, infatti, terminato ad agosto, i ricavi sono tornati a superare quelli del 2019 e le stime sono positive anche per l’ultimo quadrimestre del 2023. Genovese, nato nel 1971 e laureato in economia marittima, Mario Zanetti è diventato ad nell’aprile di quest’anno dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale dal marzo 2021 e in precedenza quello di Chief Commercial Officer dall’agosto 2020. Nella sua carriera aveva già guidato in qualità di President per 4 anni, dal 2016 al 2020, le operazioni di Costa in Asia.

Parte di Carnival, gruppo leader mondiale

La settantacinquenne Costa Crociere è una compagnia italiana che fa parte di Carnival Corporation & plc, il più grande gruppo crocieristico al mondo. La flotta conta attualmente su un totale di 10 navi in servizio, tutte battenti bandiera italiana, con una capacità massima di circa 45.000 ospiti. Le ultime due navi varate, Costa Toscana e Costa Smeralda, condensano pienamente i valori ‘speciali’ dell’offerta crocieristica della compagnia. Il posizionamento è improntato su un coinvolgimento emozionale ‘profondo’ dei clienti, assicurando una esperienza ed una visione della vita ‘lato mare’ che, si promette nella nuova comunicazione di gruppo, sarà ricca di momenti in grado di lasciarli senza parole. Toscana e Smeralda, inoltre, hanno pure caratteristiche molto spiccate in termini di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

La piattaforma Live Your Wonder

‘Live your wonder’ ed il concept su cui si basano la nuova piattaforma di comunicazione e la campagna creativa ideata dall’agenzia pubblicitaria Herezie, che è partita alla fine di settembre. Mentre gli altri partner di marketing e comunicazione di Costa sono Attila per le relazioni esterne e Mindshare per la strategia e la pianificazione media.

Viva Genova

In agenda per l’anniversario ci sono, innanzitutto, una serie di eventi genovesi. Si comincia con un pranzo di gala organizzato giovedì 19, per (e con) la Comunità Sant’Egidio, da sempre supportata dalla compagnia.

Il 20 del mese sulla Costa Toscana, sempre a Genova, è previsto un concerto istituzionale con Malika Ayane. Poi a cura di Monumental Tour, è prevista l’animazione, la musica elettronica ed il ‘videomapping’ su Palazzo Ducale, in un evento cittadino in Piazza Matteotti. All’Ospedale Pediatrico Gaslini, altro partner di Costa, per il quale sono stati attivati da tempo speciali attività di sostegno, saranno invece destinati i proventi dello spettacolo di Paolo Pintus al Teatro Politeama. Infine, ai pazienti del Gaslini e le loro famiglie, saranno aperte le porte della Costa Toscana venerdì 27 ottobre.

Intervista

Mario Zanetti: “Abbiamo un target più giovane degli altri…”

Mario Zanetti, ad Costa Crociere

La nuova situazione geopolitica, con le recenti e drammatiche vicende di Israele, complica le cose per il settore?

Quello che pesa e dispiace, purtroppo, e non coinvolge solo noi, è il fatto di vivere e operare in uno scenario internazionale che è pieno di situazioni drammatiche e delicate. Andando più nel dettaglio delle ultime vicende, le crociere che avevano Israele e quell’area del Medio Oriente come destinazione erano cinque entro la fine di quest’anno e altre cinque erano programmate per il 2024. Cambieremo qualcosa, ovviamente, nella nostra agenda/offerta; ma è ovvio che la disruption operativa che ci riguarda è nulla rispetto alla gravità delle cose che stanno accadendo.

Questo clima politico sociale così complicato incide sulle decisioni delle persone di intraprendere un viaggio?

L’impatto di vicende e instabilità, di regola, riguarda più l’area geografica di destinazione che la decisione di fare una crociera o andare in vacanza in senso più generale.

Qual è il vostro target?

L’età media del nostro passeggero è molto al di sotto dei 50anni. Ma va detto che la maniera di guardare ai nostri clienti passa oramai più dall’analisi di categorie psicografiche, legate agli stili di vita, che all’età. Offriamo un’esperienza fortemente ancorata alla contemporaneità, che ha come elemento distintivo l’unione armonica tra l’esperienza a bordo e l’esperienza a terra. Tutti gli aspetti del viaggio sono pensati e realizzati con una qualità ed un’attenzione in grado di rendere unico il nostro prodotto. In mare (e quindi a bordo) come a terra, abbiamo partner eccellenti che ci aiutano ad arricchire il valore della nostra proposta.

Faccia qualche esempio…

A bordo, per garantire la qualità dell’esperienza gastronomica collaboriamo con vari chef stellati di vari continenti. E lo stesso discorso vale per l’intrattenimento: è di valore assoluto. Per quanto riguarda le esperienze a terra questo per noi è stato un anno molto importante e di svolta, perchè abbiamo preso in mano direttamente anche questo aspetto dell’offerta. Per lo meno nel Mediterraneo è così. Le guide sono formate e coordinate da noi, collaboriamo con Scuola Holden per rendere lo story telling sempre più interessante. Il nostro segmento di pubblico, in particolare, è quello di chi cerca di divertirsi anche attraverso un approfondimento dell’esperienza. Due terzi dei nostri crocieristi tornano nei luoghi che hanno scoperto attraverso di noi.

Avete clienti fedeli?

Altre compagnie hanno una clientela mediamente più anziana e offrono un concetto molto più classico di crociera Noi siamo concentrati su coppie e famiglie che in buona misura viaggiano tutto l’anno e abbiamo un’alta percentuale di repeaters. Anche perché ci sono vari tipi di crociere che si possono fare, diverse per luoghi visitati ma anche per durata e approccio al viaggio.

Portate in giro smart-cities galleggianti. E’ un lusso che vi permettete, un aspetto di sensibilità o è diventata anche una necessità del vostro modello di business?

E’ un po’ tutto insieme. Abbiamo cominciato ad operare tenendo conto della sostenibilità già moltissimi anni fa. Ma siamo consapevoli che abbiamo ancora davanti un percorso che è ancora più lungo di quello che abbiamo lasciato alle spalle. Il nostro primo bilancio di sostenibilità certificato risale al 2007. Oggi abbiamo delle navi straordinarie. Nel 2015 – quando ancora non esisteva una rete diffusa per approvvigionarsi – abbiamo cominciato a progettare navi a gas naturale liquefatto che è ad oggi la tecnologia più avanzata per l’abbattimento delle emissioni. Ancora in Sudamerica non si possono usare navi a LNG perché non si riesce a rifornirle.

E poi abbiamo pensato a tutto quello che succede a bordo. Quasi tutte le navi sono indipendenti a livello idrico: la nostra media di flotta è all’87%, per quelle nuove siamo al 99,9%. Le strutture a bordo ottimizzano i consumi d’acqua. I rifiuti vengono separati al 100% e sono pronti ad essere riciclati. L’energia viene ottimizzata. Poi c’è una grande attenzione al food waste, che a bordo è inferiore a quello casalingo. Abbiamo degli algoritmi di previsione molto efficaci e sbarchiamo, nel caso, i pasti prodotti e non serviti.

Capitolo Sanremo: nelle ultime edizioni siete stati dei super sponsor della manifestazione condotta e diretta artisticamente da Amadeus. Ci sarete anche nel 2024?

Per adesso devo dire no-comment. Ma la collaborazione con Rai Pubblicità fin qui è stata veramente molto positiva e abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi. E’ stata un’attività molto efficace per far conoscere bene la nave, Costa Toscana, ed il nostro prodotto in generale.