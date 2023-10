‘Il Tirreno’ cambia ancora, la situazione è difficile

Parte mercoledì 18 ottobre una nuova riorganizzazione delle edizioni locali e della redazione del Tirreno, il quotidiano toscano che il Gruppo Gedi ha venduto il 15 dicembre 2021, insieme a Gazzetta di Modena, La Nuova Ferrara e Gazzetta di Reggio, al gruppo Sae (a cui il 1° febbraio 2022 si è aggiunta La Nuova Sardegna, acquistata dalla controllata SAE Sardegna). La riorganizzazione, accolta negativamente sia dal comitato di redazione che dall’assemblea dei redattori, che temono l’indebolimento delle redazioni proprio nelle aree in cui il giornale è più forte, a partire da Livorno, è stata comunicata dal direttore Luciano Tancredi il 10 ottobre scorso “a seguito della richiesta dell’editore di ridurre il numero di edizioni”, della “riduzione progressiva dei giornalisti e della cassa integrazione destinata con ogni probabilità a durare nel tempo”.

Già da tempo infatti l’editore è alle prese con un bilancio che rischia di chiudere l’anno con un pesante passivo soprattutto per quanto riguarda i conti del Tirreno. La situazione delle vendite, si legge nell’ordine di servizio, “è particolarmente complicata”. La concorrenza è “sempre più aggressiva”, e iniziative speciali come quelle rivolte alle scuole, agli stabilimenti balneari o i forum mensili non servono a compensare l’emorragia nelle edicole. “La trasmigrazione sul web nostro primario obiettivo per il futuro”, dice il direttore, “è lenta e ancora poco remunerativa”.



In poche parole, la nuova organizzazione prevede la creazione di “redazioni diffuse” nelle aree geograficamente più omogenee, a cui saranno destinate due edizioni da 56 pagine, una per l’intera provincia di Livorno, comprensiva di Cecina, Rosignano e l’Isola d’Elba, e una per la costa nord che comprende Viareggio, Lucca e Massa Carrara. Le altre edizioni restano a 40 pagine, Pisa e Pontedera, Pistoia nuovo capofila di un’edizione con Prato, Firenze insieme ad Empoli, Grosseto com’è. Nuova anche la scansione delle pagine, con le pagine nazionali che dall’inserto centrale tornano in testa al timone e le prime aperte con notizie nazionali, regionali o meglio da inchieste, primi piani e approfondimenti, con parti fisse dove strillare le notizie locali.



Nel contempo e al di là dei quotidiani, SAE annuncia di aver siglato a Marta un accordo con la fondazione garagErasmus, attiva fin dal 2012 con l’obbiettivo di creare un network degli ex studenti Erasmus, per il lancio del primo giornale-portale dedicato, in lingua inglese, che unirà le informazioni di servizio al racconto dell’esperienza vissuta all’estero. Domani invece è in programma il forum “Oltre il mare”, dedicato alla blue economy, che si terrà nel porto di Livorno sulla motonave Cruise Sardegna, organizzato da SAE in collaborazione con Grimaldi Group. Fra i temi della giornata l’economia del mare, il ruolo delle Autorità di sistema portuale, i cambiamenti climatici e la transizione energetica nel trasporto marittimo.